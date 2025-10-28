Veterano del ejército ‘abandonado’ por Starmer después de que se le NEGARON los beneficios por discapacidad por las lesiones sufridas mientras trabajaba en Dubai

Un veterano del ejército se siente “abandonado” por el gobierno después de que se le negaron beneficios por discapacidad luego de un accidente que lo dejó paralizado.

Mark Houghton, quien sirvió en el ejército durante 22 años, sufrió una grave lesión en la columna en un accidente de scooter eléctrico mientras se dirigía a cortarse el pelo en Dubai a principios de este año.

En ese momento, el abuelo de cuatro hijos trabajaba como contratista de seguridad en los Emiratos Árabes Unidos.

Su familia financió colectivamente su regreso a casa en marzo y desde entonces ha estado recibiendo tratamiento hospitalario por múltiples lesiones, incluida una fractura de cuello.

Mark, que tal vez nunca vuelva a caminar, solicitó pagos de independencia personal (PIP) para mantenerse económicamente cuando regresó al Reino Unido.

Pero le dijeron que no tenía derecho a recibir prestaciones sociales porque llevaba demasiado tiempo en el extranjero.

Su hijo Lawrence dijo que su padre estaba “conmocionado” y se siente “increíblemente maltratado”.

Le dijo a The Sun: “Mi padre sirvió a su país durante 22 años. Realizó seis giras por zonas militares y obtuvo un MBE por reconocimiento de servicio. Pero ahora siente que el gobierno lo ha abandonado”.

Mark comenzó su carrera militar en el Royal Tank Regiment y más tarde en el Small Arms School Corps.

Fue galardonado con un MBE en la Lista de Honores del Cumpleaños de la Reina en 2005.

El fideicomisario de la organización benéfica se retiró como Suboficial Clase 1 con varias medallas de servicio al año siguiente y pasó a funciones de capacitación y desarrollo en el sector de la seguridad en los Emiratos Árabes Unidos.

Las normas del Departamento de Trabajo y Pensiones (DWP) estipulan que para calificar para PIP, una persona debe estar presente en el Reino Unido durante 104 semanas de las 156 semanas anteriores al momento de presentar la solicitud.

Lawrence dijo que esto significa que su padre no será elegible para recibir asistencia financiera hasta 2027.

Mark y su esposa Sandra ya tuvieron que pedir un préstamo sustancial para cubrir parte de los 25.000 libras esterlinas que costó el viaje de regreso a casa.

Ahora se han visto obligados a vender su casa en West End, Hants, porque ya no pueden pagar la hipoteca ni adaptarla a su discapacidad.

Al padre de dos hijos no le queda otra opción que ir a una residencia de ancianos cuando finalmente le den el alta del hospital dentro de unos meses.

Lawrence dijo: “Él siente como si el sistema no funciona. Ha pagado impuestos en Gran Bretaña toda su vida, incluso mientras estuvo en el extranjero…

“Ahora tiene que autofinanciarse durante dos años, lo cual, para alguien que no está trabajando, es terrible”.

Y añade: “La idea y la perspectiva de ir a una residencia social, sólo porque no tiene derecho al PIP y no puede financiarse sus propios gastos, le parece un castigo”.

Lawrence escribió a su diputado local para presionar por un cambio en la ley.

Dijo: “La ley es la ley y, a menos que eso cambie, el DWP no puede hacer excepciones…

“Creo que hemos aceptado que probablemente no ayudará a papá, porque la ley tarda mucho en cambiar.

“Pero lo que estoy haciendo esencialmente es luchar para que él obtenga algún tipo de justicia y ayude a otras personas, porque hay otras personas que están sufriendo el mismo problema”.

Liz Jarvis, diputada por Eastleigh, planteó la difícil situación de Mark en la Cámara de los Comunes a principios de este mes.

El martes se le concedió un aplazamiento del debate en la Cámara para discutir el apoyo a los veteranos discapacitados con el ministro correspondiente.

La diputada liberal demócrata Liz dijo a The Sun: “Es atroz que Mark, que sirvió a su país con honor durante más de 20 años, esté en esta posición.

“Mi equipo y yo hemos hecho todo lo posible para apoyar a Mark y su familia. Él es ciudadano británico, no deberían tener que luchar por recibir atención médica.

“El DWP debería hacer una excepción en circunstancias especiales como ésta.

“Insto al Gobierno a hacer más para apoyar a nuestros veteranos discapacitados.

“Merecen nuestro respeto, gratitud y apoyo”.

El DWP dijo que reconoce que hay “problemas” en el sistema actual, pero insistió en que la elegibilidad para el PIP depende de estar presente en el Reino Unido durante un cierto período de tiempo.

Un portavoz dijo: “Estamos profundamente agradecidos por la dedicación del señor Houghton a este país.

“La elegibilidad para el Pago de Independencia Personal depende de estar presente en el Reino Unido durante un período de tiempo específico.

“Reconocemos los problemas del sistema actual y por eso hemos lanzado una revisión ministerial del PIP, en coproducción con las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan, para garantizar que sea adecuado y justo para el futuro”.