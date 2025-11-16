Víctima del infame estafador de Tinder, Simon Leviev, en estado de shock por su liberación después de llegar a un acuerdo de culpabilidad por casos de fraude de £ 7 millones

UNA MUJER que dice haber sido estafada por el famoso “Estafador de Tinder” Shimon Hayut dice que su repentina liberación de una prisión de Georgia es “un shock” y “decepcionante”.

La empresaria sueca Pernilla Sjoholm, que afirma haber sido estafada por 39.000 libras esterlinas, reaccionó después de enterarse de que Hayut, de 35 años, había sido liberado con una sentencia suspendida de un año.

Matricularse en el sol hoja informativa ¡Gracias!

Hayut, acusado de estafar millones a mujeres de toda Europa haciéndose pasar por Simon Leviev, un supuesto heredero de una rica familia de diamantes, se había enfrentado a hasta diez años de prisión.

Fue arrestado en Georgia en septiembre por un presunto fraude de 38.000 libras esterlinas en Alemania y estuvo recluido durante dos meses en la famosa penitenciaría de Kutaisi del país en espera de su extradición.

Pero, según informes, las autoridades alemanas cancelaron su orden de arresto, despejando el camino para un acuerdo de culpabilidad que su abogada georgiana Mariam Kublashvila calificó de “justo y apropiado”.

Cuando le informaron de su liberación, la Sra. Sjoholm dijo que no tenía idea de que estaba a punto de salir libre.

Más sobre el estafador de Tinder ESTAFADOR LIBERADO El infame ‘estafador de Tinder’ Simon Leviev es liberado de la prisión de Georgia HABLA EL ESTAFADOR El notorio ‘Estafador de Tinder’ afirma que no recuerda haber ‘estafado a las mujeres’

Ella le dijo a The Mail on Sunday: “No me lo dijeron porque mi caso no era parte del caso alemán, así que por supuesto esto es un poco impactante.

“Me decepciona que no vaya a pasar más años en prisión, pero ha cumplido dos meses y es un acuerdo de culpabilidad, por lo que es declarado culpable y eso significa que ha admitido sus crímenes”.

Ella rechazó cualquier sugerencia de que el caso colapsó debido a pruebas débiles, y agregó: “No es lo que los abogados hicieron parecer al principio: que lo dejaron en libertad porque las pruebas eran muy débiles.

“Ese no es realmente el caso. Tenía un acuerdo de culpabilidad, así que todavía lo veo como una victoria”.

Su reacción contrasta marcadamente con la del propio Hayut, quien horas antes de su liberación al parecer se jactaba tras las rejas de que era “imparable” y que “no cambiaría nada”.

Sjoholm, que ahora vive en Estocolmo con su pareja y sus gemelos, destacó que Hayut todavía enfrenta problemas legales en Israel, incluida una demanda de la familia Leviev, que lo acusa de afirmar falsamente estar relacionado con ellos.

“Esta es ahora su tercera condena. Y todavía tiene un caso en curso en Israel sobre el cual he estado dando testimonio”, dijo.

Hizo un llamado a las autoridades del Reino Unido y de otros lugares para que actúen sobre los informes pendientes: “Este caso se centró simplemente en el expediente alemán, pero por lo que sé, todavía hay casos abiertos en el Reino Unido también, así que espero que la policía metropolitana dé un paso adelante y actúe un poco más rápido”.

También advirtió que su supuesto comportamiento se extiende mucho más allá de las estafas románticas, diciendo: “Lo que mucha gente no sabe es que también está acusado de cometer no sólo fraude romántico sino también crímenes contra empresas y hombres… esta es su naturaleza, no va a cambiar. Sólo la ley puede cambiar eso”.

Hayut, que usó el nombre de Simon Leviev, saltó a la notoriedad mundial después del documental de Netflix de 2022 The Tinder Swindler, que detallaba afirmaciones de que pasó años atrayendo mujeres en Tinder mientras pretendía ser el hijo del magnate de los diamantes Lev Leviev.

Fue arrestado en Grecia en 2019 y extraditado a Israel, donde cumplió una condena de 15 meses por fraude, falsificación y robo.

Su último período tras las rejas duró sólo dos meses.

Fue recluido en el establecimiento penitenciario número 2 de Kutaisi tras una notificación roja de Interpol relacionada con el presunto fraude de Berlín.

Le esperaban una década de prisión si Alemania continuaba con el caso. Pero después de que las autoridades retiraron la orden, salió libre y, según los informes, todos los demás procedimientos estaban cerrados.

Sus abogados Sharon Nahari y Mariam Kublashvili dijeron en una declaración conjunta: “Esta es una decisión importante. El acuerdo de culpabilidad es justo y apropiado, y acogemos con satisfacción la liberación de nuestro cliente y la cancelación de todas las órdenes de arresto”.

Las víctimas siguen profundamente marcadas.

Cecilie, de 36 años, dijo a The Times que “todavía está traumatizada” después de haber sido obligada a aceptar nueve préstamos por un total de 190.000 libras esterlinas, y finalmente necesitó atención psiquiátrica y antidepresivos que “nunca quiso tomar”.

Pernilla, de 38 años, reveló anteriormente que también pensó en suicidarse después de perder el depósito de su vivienda de £ 33,840 y luego gastar el doble en honorarios legales mientras intentaba luchar contra su banco.

noticias trágicas George Clarke de Strictly revela que a su madre le han diagnosticado cáncer CUIDADO El lado oscuro de las cámaras inteligentes, los monitores para bebés y las señales espeluznantes de que alguien está mirando

Más tarde, la pareja escribió Swindled Never After: Cómo sobrevivimos (y usted puede detectar) a un estafador de relaciones, detallando su larga recuperación e instando a otros a reconocer las señales de advertencia.

Mientras tanto, Hayut insistió desde su celda en que no recordaba haber “estafado a cientos de miles de mujeres” y afirmó que “o le estaban tendiendo una trampa o hubo algún tipo de malentendido”.