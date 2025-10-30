Video de terror entra en un avión que persigue tormentas y que es arrojado como un juguete por el huracán Melissa

Imágenes ATERRADORAS muestran el momento en que un avión es lanzado como un juguete mientras vuela directamente hacia el feroz centro del huracán Melissa.

Mientras tanto, el Reino Unido se ha visto obligado a alquilar vuelos para evacuar a los británicos que aún están atrapados en Jamaica mientras salen de sus refugios.

El avión que persigue tormentas se dispara directamente a la pared del ojo de Melissa, el vórtice de nubes donde los vientos alcanzan su punto máximo.

Las imágenes muestran a la tripulación de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) aferrándose mientras el avión es sacudido violentamente.

Un fuerte sonido a borbotones llena la cabina y una densa nube blanca es todo lo que se puede ver a través de las ventanas.

Hay al menos cinco tripulantes a bordo, todos los cuales se preparan para el viaje en montaña rusa, junto con una mascota de la rana Kermit. balanceo salvajemente desde el techo.

Estaban experimentando algunas de las turbulencias más extremas que jamás se puedan encontrar en Tierra.

La NOAA estaba atravesando el muro y llegando al ojo de la tormenta, un vasto círculo de 11 millas de ancho donde las condiciones son tranquilas.

Anteriormente se han compartido imágenes asombrosas de aviones que llegaron al interior, que muestran enormes bancos verticales de nubes.

Esto se conoce como el “efecto estadio”, porque las enormes laderas empinadas rodean y empequeñecen al espectador.

El gobierno del Reino Unido anunció el jueves que estaba alquilando aviones para evacuar a los británicos que todavía se encuentran en Jamaica y quieren irse.

Se cree que hasta 8.000 ciudadanos del Reino Unido se encontraban en Jamaica cuando el huracán Melissa tocó tierra allí el martes con vientos de 185 mph.

Algunos eran turistas varados en hoteles, donde tenían que refugiarse y aguantar el fenómeno. clima.

El Ministerio de Asuntos Exteriores dijo: “Todos los ciudadanos británicos que ya se hayan registrado a través del portal Register Your Presence serán contactados automáticamente y se les proporcionará un enlace al portal de reservas una vez que los aeropuertos estén abiertos.

“Si usted es un ciudadano británico en Jamaica y desea partir en un vuelo y aún no ha registrado su presencia, debe hacerlo de inmediato”.

Dijo que se dará prioridad a las personas más vulnerables, es decir, los niños y aquellos que necesitan atención médica.

A medida que las nubes se despejaron sobre Jamaica el jueves, imágenes aéreas y satelitales revelaron la magnitud total de la destrucción.

Surgieron llanuras de escombros, con barrios enteros arrasados, árboles arrancados de raíz y calles antes bulliciosas inundadas.

El suroeste de Jamaica, donde azotó la tormenta por primera vez, ha sufrido la peor parte de la destrucción.

Muchas partes de la parroquia de St Elizabeth han quedado arrasadas, y el primer ministro jamaicano, Andrew Holness, dijo que la ciudad de Black River había quedado “totalmente destruida”.

Holness dijo: “El daño es grande, pero vamos a dedicar todo nuestro energía para montar una fuerte recuperación”.

Añadió que “entre el 80 y el 90 por ciento de los tejados fueron destruidos”, junto con hospitales, bibliotecas, comisarías, puertos e infraestructura local.

Más de las tres cuartas partes de los jamaiquinos seguían sin electricidad el miércoles por la tarde y grandes zonas seguían bajo el agua.

La Cruz Roja calificó la terrible experiencia como un “desastre de catástrofe sin precedentes” y se espera que la operación de limpieza dure meses.

Se sabe que al menos 34 personas han muerto en todo el Caribe, y la tormenta ahora avanza hacia las Bahamas con vientos que aún superan las 100 mph.

Las muertes confirmadas hasta el momento incluyen 25 en Haitíocho en Jamaica y uno en República Dominicana, aunque hay más personas desaparecidas y cuyo paradero no se sabe.

Podrían pasar días antes de que se aprecie plenamente la magnitud de la pérdida de vidas y la destrucción.

La mayoría de las muertes en Haití – la nación más poblada del Caribe – fueron causadas por un río que se desbordó después de días de intensas lluvias, aunque la tormenta no azotó directamente la isla.

Melissa pasará a ser una de las más fuertes del Atlántico. huracanes jamás, y es oficialmente la tormenta más poderosa que ha azotado Jamaica desde que comenzaron los registros.