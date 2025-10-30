Vídeos de terror muestran inundaciones en alerta roja en España con conductores atrapados en coches

MIRA el dramático intento de rescate mientras un hombre es llevado a un lugar seguro desde su automóvil inundado.

Un anciano se asoma por la ventanilla de su vehículo mientras el agua llega hasta los pasos de rueda.

Matricularse en el sol hoja informativa ¡Gracias!

Un rescatista camina a través del agua hasta las rodillas para alcanzarlo, levanta al hombre sobre su espalda y lo lleva a un lugar seguro.

Lluvias implacables y fuertes tormentas han azotado Andalucía y el Gobierno regional se ha visto obligado a activar su Plan de emergencia por inundaciones torrenciales.

Las provincias de Huelva y Sevilla han sido las más afectadas, ya que las autoridades advierten sobre tormentas que azotarán la región en los próximos días.

El miércoles, el consejero de Sanidad y Emergencias de Andalucía, Antonio Sanz, declaró el estado de alarma.

INFIERNO INUNDANTE Alerta roja en España mientras las inundaciones arrasan centros turísticos y un vídeo muestra a un transeúnte engañando a la muerte

Esto se produjo después de que la Agencia Estatal de Meteorología de España emitiera una alerta roja en Huelva.

“En cuanto recibimos el aviso de Aemet convocamos de urgencia a la unidad de evaluación y análisis de riesgos de Andalucía”, explicó Sanz.

Agregó que el plan fue elevado “a su estado operativo 1”.

La alerta provocó el envío de una alerta a los teléfonos móviles de varios municipios de Huelva, advirtiendo a los residentes de un “riesgo extremadamente inminente”.

“Peligro extraordinario. Es posible que se produzcan inundaciones e inundaciones repentinas. Siga las recomendaciones de Protección Civil”, se lee en el mensaje.

A lo largo de la mañana, videos compartidos en las redes sociales mostraban calles convertidas en ríos, mientras los vecinos describían escenas de caos: “El viento lo está destruyendo todo”, escribió un usuario.

Otro añadió: “El cielo se está cayendo literalmente”.

Sanz confirmó que la violencia meteorológica había pasado factura, incluido un incidente en Gibraleón, donde una persona fue hospitalizada tras caerle encima una estructura.

“Fue reanimado dos veces de un paro cardíaco gracias a la rápida actuación de los profesionales sanitarios”, afirmó Sanz.

Sanz elogió tanto la “actitud responsable” de los ciudadanos como las “buenas medidas de prevención adoptadas”, que ayudaron a evitar víctimas graves.

Aun así, instó a la población a mantener la cautela.

“Se avecina una serie importante de tormentas”, advirtió.

“No se prevé ningún riesgo para el jueves, pero en dos o tres días podríamos volver a enfrentarnos a una tormenta tan intensa y poderosa como la que vivimos”.

Las advertencias llegan casi exactamente un año después de las devastadoras inundaciones de Valencia, que mataron a 237 personas y dejaron a miles sin hogar.

Esa tragedia, uno de los desastres naturales más mortíferos de los últimos tiempos en España, sirve como un crudo recordatorio de lo rápido que el clima extremo puede volverse catastrófico.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se hizo eco del llamamiento a “extremar la precaución” y recordó que había hablado con la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, para coordinar la respuesta a la emergencia.

En Huelva, las autoridades informaron de decenas de emergencias relacionadas con inundaciones.

Dos personas quedaron atrapadas dentro de una vivienda en Villablanca; aulas del colegio Juan Ramón Jiménez de Cartaya quedaron inundadas; y una tienda en Ayamonte llena de agua hasta las rodillas.

En la ciudad de Huelva se inundó una nave en el polígono industrial de La Paz, la Plaza Pensamiento se convirtió en un lago poco profundo y viviendas de la avenida Santa Marta quedaron sumergidas.

Varias vías quedaron bloqueadas por el agua, mientras que en Isla Cristina un cable eléctrico caído obligó al cierre de la HU-3300.

La Universidad de Huelva suspendió este miércoles las clases presenciales, instando a los estudiantes a no desplazarse al campus.

Se registraron perturbaciones similares en Sevilla, donde lluvias torrenciales inundaron localidades de la región del Aljarafe y ciudades como Dos Hermanas y Alcalá de Guadaíra.

El tráfico se paralizó en la autovía A-92, que une Sevilla con Málaga y Granada, y las lluvias llegaron a colmar los alcantarillados de la ciudad.

Al mediodía, la alerta roja se redujo a naranja, pero las autoridades mantuvieron el plan de emergencia ya que la situación seguía inestable.

“La comunicación ha sido perfecta y la coordinación entre administraciones ha sido adecuada”, ha destacado Sanz.

También advirtió a los ciudadanos que ignoren la información errónea que circula en línea.

“Si recibes un mensaje que no es de EsAlert, no es real”, afirmó.

Esto fue en respuesta a los rumores sobre el cierre de escuelas que se habían extendido de la noche a la mañana.

Mientras Andalucía se prepara para más tormentas, Sanz instó a los residentes a “evitar viajes no esenciales”, seguir siendo “responsables y cautelosos” y confiar únicamente en fuentes oficiales para obtener actualizaciones.

FUTBOLISTA FUERA La estrella de la liga de fútbol muere trágicamente a los 42 años después de una batalla contra el cáncer CHA-CHA-CAOS Amber Davies de Strictly rompe el silencio después de que la profesional Nikita fuera fotografiada besándola

“La gente ha escuchado las recomendaciones que hemos hecho”, dijo.

Al finalizar la jornada, el Centro de Coordinación de Emergencias de Andalucía confirmó que se habían atendido un total de 1.266 incidencias desde que se activó el plan.