Voluntarios médicos británicos arrestados en Nepal después de “cruzar a la India por curiosidad”

DOS audiólogos británicos han sido arrestados durante un viaje de voluntariado en Nepal, después de que un médico fuera arrestado “poniendo un pie” en la India, a pesar de que se le advirtió que no lo hiciera.

Shakil Sumithra, de 61 años, de Gloucester, y Hassan Saleem, de 35 años, de Manchester, han sido detenidos por cruzar la frontera india sin visas.

Matricularse en el sol hoja informativa ¡Gracias!

Los dos médicos trabajaban como voluntarios en el Servicio Británico de Otología de Nepal (Brinos), una organización benéfica con sede en Surrey que organiza regularmente “campamentos de oído” en la nación del sur de Asia.

Los dos fueron detenidos el sábado en Rupaidiha, el principal cruce fronterizo entre Nepal e India.

Neir Weil, fundador de Brinos, habló con The Times y dijo que Sumithra y Saleem habían conducido 15 minutos hasta la frontera en su tiempo libre.

“No mencionaron a otros miembros del equipo que tenían intención de cruzar la frontera”, dijo.

ACERO AMERICANO El mayor buque de guerra de Trump llega al Caribe mientras se avecinan temores de una guerra con Venezuela TRAGEDIA FAMILIAR Un niño de 9 años muere horrorizado después de que su madre le “cortara el cuello con un cuchillo” en Italia

“Inicialmente tenían la intención de mirar la frontera desde el lado nepalés”.

Weil dijo que Sumithra, líder clínico en audiología pediátrica en el centro de audiología infantil del Gloucestershire Royal Hospital, es de ascendencia india y su familia aún vive en el país.

Dijo que “a pesar de que las autoridades nepalesas le advirtieron que no lo hiciera”, Sumithra estaba “deseado en poner un pie en la India”.

Saleem, instructor técnico en audiología en la Universidad De Montfort en Leicester con ascendencia paquistaní, había acompañado a Sumithra.

Esto desató la alerta de seguridad con los funcionarios fronterizos debido a las disputas de larga data entre los países.

La seguridad fronteriza se reforzó después de que la explosión de un coche en Delhi matara a 10 personas la semana pasada.

Saleem había publicado con orgullo su visita al hospital universitario y hospital universitario de Katmandú, la capital de Nepal, en su perfil de LinkedIn, diciendo que había sido una “experiencia reveladora”.

“A menudo nos quejamos de las presiones sobre el sistema de salud en el Reino Unido, pero presenciar la situación aquí realmente pone las cosas en perspectiva”, escribió.

“En Katmandú, alrededor de 300 pacientes esperan en un solo día para ver a un otorrinolaringólogo. [ear, nose and throat] doctor.”

El hombre de 35 años dijo que esperaba con ansias la segunda parte del viaje, que tendrá lugar en Nepalgunj.

Ganga Singh Udawat, el comandante de la central policía La fuerza que protege las fronteras de la India con Nepal, dijo al Press Trust of India que ninguno de los audiólogos tenía visas indias válidas.

“No proporcionaron ninguna razón satisfactoria para su entrada a la India”, dijo.

Según Udawat, los dos fueron entregados posteriormente a la policía de Rupaidiha “para que tomara medidas adicionales”.

La familia de Saleem ha dicho que estaban tratando el tema “en serio”, según The Times.

CIUDAD DEL TERROR Nuestra alguna vez orgullosa ciudad está asediada por matones enmascarados con machetes; incluso los policías son objetivos CRUEL ORDÍA Me quedé cegado y mis amigos murieron por una tendencia peligrosa en un lugar de vacaciones británico

La pareja todavía está bajo custodia y se enfrentará a un tribunal indio en una fecha posterior.

Han sido acusados ​​en virtud de la Ley de Pasaportes Indios de 1967.