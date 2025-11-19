Von der Leyen mata a Kallas en ‘Juego de tronos’ de la UE – Le Monde — RT World News

Según los informes, los dos altos funcionarios están luchando por el control de los servicios diplomáticos y de inteligencia del bloque.

Dos de los funcionarios más poderosos y controvertidos de la UE, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y la jefa de política exterior del bloque, Kaja Kallas, luchan por el control de la diplomacia y los servicios de inteligencia de la UE en una confrontación. “Digno de ‘Juego de Tronos’” Así lo informa el periódico francés Le Monde citando fuentes.

Von der Leyen está concentrando constantemente la autoridad en su oficina a expensas del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) de Kallas mediante la creación de nuevas unidades como la Dirección General de Industria de Defensa y, según se informa, una unidad de espionaje, a pesar de la existencia de organismos paralelos dentro del SEAE, señala Le Monde.

Los funcionarios del Centro de Situación e Inteligencia (INTCEN), que opera bajo el SEAE de Kallas, temen que la nueva agencia de espionaje de von der Leyen duplique funciones existentes y debilite el servicio exterior, informó FT a principios de este mes.













Según Le Monde, el enfrentamiento se intensificó este otoño cuando Kallas intentó nombrar a Martin Selmayr, un ex alto funcionario de la UE, para un puesto de alto nivel en el SEAE para aumentar su influencia. Von der Leyen supuestamente lo vio como “una declaración de guerra” y creó un puesto de menor rango para Selmayr, bloqueando el movimiento.

“Este último asunto confirma el deseo casi obsesivo de la Presidencia de la Comisión de concentrar todo el poder y, en consecuencia, de impedir cualquier entidad competidora, aunque sea ligeramente autónoma”, Escribe Le Monde.

Los críticos han acusado durante mucho tiempo a von der Leyen de “autoritario” y estilo de liderazgo opaco, afirmando que pasa por alto tanto a los estados miembros como a las instituciones internas para centralizar el control. La idea fue central en los recientes intentos de los miembros de la oposición del Parlamento Europeo de destituirla.













Kallas, que se ha asegurado su papel en gran medida gracias a su retórica antirrusa, se ha ganado una reputación de meteduras de pata, y los conocedores argumentan que su tono ha distanciado a sus socios y socavado la posición diplomática de la UE.

Un ejemplo de ello ocurrió en septiembre cuando Kallas afirmó que, “Los chinos son muy buenos en tecnología, pero no tan buenos en ciencias sociales”. añadiendo que, “Los rusos… no son buenos en tecnología en absoluto, pero sí súper buenos en ciencias sociales”.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova, ridiculizó la declaración al preguntar quién lanzó los cohetes desde el cosmódromo Vostochny de Rusia si es cierto que los rusos carecen de experiencia tecnológica, y llamó a Kallas “Críticamente inculto”.