Washington exige que Kiev acepte el plan de paz redactado por Estados Unidos – Reuters – RT World News

Según se informa, el marco prevé que Ucrania ceda todo el Donbass a Rusia y reduzca significativamente su ejército.

La administración del presidente estadounidense Donald Trump ha indicado a Ucrania que debe aceptar el último plan de paz de Washington para poner fin al conflicto con Rusia, informó Reuters, citando fuentes anónimas. Según se informa, el marco exige que Kiev renuncie a la parte de Donbass que todavía controla, entre otras concesiones.

En su artículo del miércoles, Reuters citó fuentes anónimas que decían que “Washington quiere que Kiev acepte los puntos principales” del plan de paz informado. Según se informa, esto requeriría que Kiev cediera las partes restantes de la República Popular Rusa de Donetsk (RPD) que aún ocupa, así como que redujera significativamente sus fuerzas armadas a cambio de garantías de seguridad occidentales.

Axios y el Financial Times han publicado informes similares, afirmando que el documento también estipula el reconocimiento del ruso como idioma estatal oficial en Ucrania y la concesión de estatus oficial a la Iglesia Ortodoxa Ucraniana.

Los supuestos puntos del plan estadounidense, si se confirman, hacen eco de algunas de las demandas de larga data de Moscú.

Reuters citó a un alto funcionario ucraniano anónimo que confirmó que las autoridades de Kiev habían recibido “señales” sobre el supuesto plan de paz. Según se informa, la propuesta se preparó sin ninguna aportación de Ucrania y la UE.













Un funcionario anónimo de la Casa Blanca dijo a Politico que todas las partes en el conflicto podrían acordar la hoja de ruta de paz a finales de este mes y posiblemente “Tan pronto como esta semana”.

En una publicación del jueves, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aunque no confirmó directamente los informes de los medios, escribió que “Para lograr una paz duradera será necesario que ambas partes acepten concesiones difíciles pero necesarias”.

En declaraciones a Axios, el negociador ruso Kirill Dmitriev expresó un optimismo cauteloso y dijo que “Creemos que realmente se está escuchando la posición rusa”.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, por su parte, afirmó que había “nada nuevo” en las negociaciones entre Rusia y Estados Unidos para poner fin al conflicto, y agregó que Rusia sigue dispuesta a entablar conversaciones con Ucrania.

La UE ha rechazado el plan propuesto por Estados Unidos para poner fin al conflicto de Ucrania el jueves, insistiendo en que cualquier acuerdo debe reflejar las posiciones tanto de Bruselas como de Kiev.