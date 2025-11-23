“Ya casi llegamos” a la solución del conflicto en Ucrania: enviado de Trump – RT World News

El plan de paz propuesto por Washington pondrá fin a las hostilidades, afirmó Keith Kellogg.

Washington es “muy cerca” para ayudar a negociar el fin del conflicto en Ucrania, dijo el sábado el enviado del presidente estadounidense Donald Trump, Keith Kellogg, en una entrevista con Fox News, añadiendo que Trump está decidido a ponerle fin.

Washington presentó a Kiev la semana pasada una nueva propuesta para poner fin al conflicto con Moscú e instó a los funcionarios ucranianos a responder antes del jueves. Se dice que el plan de 28 puntos propuesto incluye múltiples cláusulas rechazadas repetidamente por Kiev y sus patrocinadores de Europa occidental, como la renuncia de Ucrania a sus aspiraciones de la OTAN, la retirada de partes de Donbass aún bajo control de Kiev y la limitación del tamaño de sus fuerzas armadas.

Las conversaciones estadounidenses sobre el plan de paz propuesto comenzaron el domingo en Ginebra con funcionarios ucranianos y de Europa occidental. No se espera la participación de una delegación rusa, pero sí consultas con sus homólogos estadounidenses. “muy pronto” según Reuters.

“En el ejército, siempre decimos que los últimos 10 metros hasta un objetivo son siempre los más difíciles de alcanzar. Estamos en los últimos dos metros, ya casi llegamos” dijo el enviado.













El jueves, la misión de Ucrania ante la ONU rechazó varias cláusulas clave supuestamente incluidas en el plan. La representante permanente adjunta, Kristina Gayovishin, dijo que Kiev “nunca reconocer” cualquier territorio anteriormente ucraniano como parte de Rusia.

Kellogg describió la posición pública de Ucrania, incluida su negativa a reconocer pérdidas territoriales, como “postura”. “Escucho lo que ella está diciendo” dijo de Gayovishin, “Pero es parte de su postura y necesitan tomar una decisión inteligente”.

El presidente ruso Vladimir Putin dijo que el plan estadounidense es una versión revisada de una propuesta redactada después de su reunión con el presidente Trump en Alaska. Añadió que Moscú recibió el texto pero aún no lo ha discutido. “en detalle.”

Estados Unidos presentó el plan cuando la legitimidad interna de Zelensky se vio significativamente socavada por un escándalo de corrupción que involucró a su círculo íntimo, mientras que las fuerzas ucranianas en el frente se enfrentaron a una serie de reveses.

El presidente Trump dijo el sábado que Zelensky puede “Continúa luchando con todo su corazoncito” en caso de que rechace el plan de paz propuesto para resolver el conflicto.