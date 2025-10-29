Yo era una trampa de miel: los espías sexuales de Putin hacen todo lo posible para seducir a los nerds tecnológicos de Occidente... comenzando con EXACTAMENTE 7 apariciones

Una EX espía sexual en prácticas de Vladimir Putin ha revelado que se vio obligada a hacer todo lo posible para aprender a seducir a los nerds tecnológicos occidentales.

Un informe reciente acusó Moscú de desatar un nuevo tipo de guerra en Occidente –no a través de balas, sino de sábanas– para robar secretos de Estado.

Los expertos de la inteligencia estadounidense dicen que agentes rusos y chinos están inundando los centros tecnológicos de Estados Unidos en Silicon Valley para tratar de obtener acceso a innovaciones de alta tecnología a través de la lujuria y la mentira.

Ahora, un ex aprendiz ruso de “sexpionaje” ha hablado sobre cómo los espías llevan a cabo estas obscenas maniobras.

Aliia Roza, de 40 años, comenzó a entrenarse para ser espía sexual cuando era adolescente.

Ella dice que los espías sexuales siguen un siniestro manual diseñado para derribar las defensas tecnológicas antes de que los objetivos se den cuenta de que están siendo atacados.

Roza, quien huyó de Rusia después de desertar luego de un romance vertiginoso con un objetivo de inteligencia de alto perfil, le contó al New York Post sobre su época como espía.

Ella dijo: “Ellos ven el objetivonecesitan obtener información.

“Necesitan manipular el objetivo, las emociones, los sentimientos o cualquier cosa que puedan hacer, lo harán”.

Roza fue enviada a menos de 10 misiones de inteligencia que se realizaron principalmente en Europa y el Reino Unido.

Sus tareas eran a menudo seducir a traficantes de personas, narcotraficantes y oligarcas que habían ido en contra del gobierno ruso.

Tanto los gobiernos rusos como los chinos tienen un total desprecio por la humanidad cuando se trata de estas operaciones, afirma Roza.

Ella dice que se han convertido en maestros en enseñar a las jóvenes a “manipular sus objetivos de una manera realmente mala”.

Roza incluso reveló cómo viviría con sus víctimas masculinas “24 horas al día, 7 días a la semana” durante el pico de su trabajo encubierto.

Pero ella siempre creyó que la consideraban desechable.

Cada manipulación sigue un guión predeterminado y un conjunto de reglas que han sido probadas por agentes anteriores.

Uno de los rasgos más importantes es la paciencia.

Según Roza, existe una regla estricta que dice que los agentes no pueden hacer ningún contacto con una víctima a menos que hayan estado dentro y alrededor de ella discretamente en siete ocasiones.

Ella explicó: “Apareces por primera vez en su vida (siete veces, para ser exactos) antes de establecer contacto.

“Puedes aparecer en su cafetería, en su gimnasio o simplemente seguir dándole me gusta a sus publicaciones.

“Cuando finalmente te encuentras, su cerebro ya confía en ti”.

Esta es la primera parte de la astuta estafa de los rusos que creen que crear un sentido de confianza es clave.

La segunda tarea consiste en hacer que la víctima se sienta deseada y necesaria.

“Todo comienza con un bombardeo de amor: mensajes llenos de elogios, selfies, fotos en bikini”, explicó Roza.

“Pretenden ser débiles o estar solos: ‘Mis padres fueron asesinados, soy estudiante, estoy arruinado’. Desencadena el instinto de héroe.

“Todo hombre quiere sentirse como el salvador”.

Otro truco clave es pretender tener conexiones similares.

Conocida como la “técnica de la leche”, Roza dice que se crean cuentas falsas entre agentes que luego siguen a la víctima y le envían mensajes.

Necesitan manipular el objetivo, las emociones, los sentimientos o cualquier cosa que puedan hacer, lo harán.

Una vez establecida la confianza, aumenta la manipulación psicológica.

Roza dijo: “El agente te hace dudar de ti mismo.

“Crea un vínculo en el que sienten que se entienden unos a otros, y el resto del mundo es malo”.

Finalmente, el agente comienza a hacer amenazas si no se entrega la información deseada.

Advirtió: “Crearán estrés, miedo a perder la relación.

“’Si no envías esta información ahora mismo, desapareceré para siempre’.

“Bajo esa oleada emocional, la gente renuncia a cosas que de otro modo nunca harían”.

Esta es la razón por la que los trabajadores tecnológicos suelen ser el objetivo, cree Roza.

A menudo son hombres solteros que viven vidas aisladas donde sus empleos son la principal prioridad.

“Pueden ser muy inteligentes y genios en lo que hacen, pero en cuanto a tener una cita En sus relaciones pasan mucho tiempo en las oficinas”, dijo.

“Hay una brecha entre la interacción femenina. Y entonces es mucho más fácil para una mujer atacarte”.