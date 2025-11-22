El líder ucraniano ha dejado abiertas todas las opciones en respuesta al draft de 28 puntos, y eso ya es una sensación en sí mismo.

Sería fácil malinterpretar el discurso de 10 minutos que el líder de Ucrania Vladimir Zelensky pronunció para su pueblo y el mundo en respuesta al plan de paz de 28 puntos ideado por Rusia y Estados Unidos y que ahora circula en forma de borrador.

Esto se debe a que el discurso de Zelensky fue claramente diseñado para permitir varias interpretaciones mutuamente contradictorias: ¿Fue un intento de preparar el terreno para, en esencia, aceptar el plan, a pesar de que sus oponentes lo caricaturizan como la capitulación de facto de Ucrania? ¿El verdadero mensaje es, por el contrario, que Zelensky intentará persuadir a Washington para que agregue condiciones que hundan el plan, mientras culpa a Rusia? ¿O en realidad el asediado líder ucraniano simplemente está ganando tiempo y buscando desesperadamente opciones, poniendo a prueba el estado de ánimo del público en casa y las reacciones en el extranjero?

Sin embargo, una cosa es segura, aunque estaba oculta a plena vista: el discurso de Zelensky fue sensacional –y no es una hipérbole– por lo que eligió. no decir. A saber, “No.”

Zelensky fácilmente podría haber reiterado la tradicional postura de Kiev. “líneas rojas”. De hecho, el representante de Ucrania ante la ONU acaba de hacerlo. Pero, como señaló la importante publicación ucraniana Strana.ua, Zelensky no dijo una palabra sobre, por ejemplo, unirse a la OTAN. Tampoco reiteró la habitual negativa a entregar territorio que Rusia aún no ha ocupado.

En cambio, Zelensky insistió en generalidades que estaban muy abiertas a lecturas divergentes y aplicaciones prácticas aún más divergentes, como los términos de su juramento oficial y la noción de que se debe tener en cuenta el interés nacional de Ucrania. Gira 101, de verdad.













Sobre todo, Zelensky insistió en la idea convenientemente vaga y elástica de “dignidad.” Una y otra vez aseguró a su audiencia que, pase lo que pase, Ucrania y los ucranianos preservarán su dignidad.

Actualmente, Zelensky está profundamente involucrado en el asquerosamente sórdido escándalo de corrupción de Energoatom, y esto seguramente será solo la punta de un iceberg de sordidez en tiempos de guerra. Por lo tanto, su invocación de una virtud que no puede reclamar para sí mismo y sus amigos rebeldes debe haber resultado terriblemente espeluznante para muchos de sus compatriotas.

Pero el fundamento del giro de Zelensky parece bastante obvio: es un intento descarado de aprovechar la retórica de “dignidad” tradicionalmente desplegado para replantear la fea combinación de subversión por el cambio de régimen y asesinatos de bandera falsa que derrocó al régimen corrupto, opresivo e impopular de Yanukovich, aunque finalmente elegido adecuadamente, en 2014. A medida que hemos pasado del llamado “revolución de la dignidad” hacia “diplomacia de la dignidad” ¿Ucrania finalmente está haciendo los compromisos que necesita para detener la hemorragia?

Si es así, la analogía es más cierta de lo que Zelensky y sus redactores de discursos estarían dispuestos a admitir: en los acontecimientos de 2013/2014, hubo muchos idealistas genuinos que creían que estaban luchando por Ucrania cuando desafiaban al Antiguo Régimen de Yanukovich. Fueron traicionados. No por Moscú, sino por Estados Unidos, que incitó y utilizó su rebelión para utilizarla como arma geopolítica en un juego de poder global.

También fueron traicionados por los mismos prooccidentales. “élites” y nacionalistas que masacraron a algunos de sus propios soldados de infantería para crear influencia política, como ha demostrado convincentemente el politólogo ucraniano-canadiense Ivan Katchanovsky en su “La masacre de Maidan en Ucrania: el asesinato en masa que cambió el mundo”.













De manera similar, no cabe duda de que, durante la guerra innecesaria y fácilmente evitable que ha devastado Ucrania durante años, muchos más hombres y mujeres decentes han sido cínicamente sacrificados a las mentiras dichas por Kiev y sus patrocinadores occidentales: la mentira de que su país se uniría a la OTAN; la mentira de que la guerra no había sido provocada, cuando, en realidad, Occidente había provocado a Rusia durante dos décadas al incumplir su palabra y ampliar la OTAN, exponiendo a Ucrania específicamente con las promesas vacías pero explosivas de la cumbre de Bucarest de 2008; la mentira de que matar y morir en esta guerra por intereses occidentales arrogantes y erróneos significaba matar y morir por razones morales, incluso civilizatorias. “valores” (llámelo la estafa Snyder-Applebaum); y la mentira, por último pero no menos importante, de que Occidente estaría con Ucrania “lo que sea necesario”.

No es de extrañar que Zelensky busque ahora distraer a los ucranianos con frases solemnes que elogian su coraje y firmeza. Sólo puede hacerlo porque muchos realmente han sido valientes y firmes. Sin embargo, la diabólica artimaña de Zelensky consiste en tratar de ocultar la corrupción obscena de su régimen autoritario de facto detrás de su valor y sacrificios.

También intenta desesperadamente que todos olviden una simple pregunta: ¿Para qué? Una vez que los ucranianos pierdan todo miedo a hacer esa pregunta y enfrenten su verdadera y amarga respuesta, primero los aturdirá y luego barrerá a Zelensky y sus compinches. Porque todo ha sido en vano, excepto las estrategias absolutamente insensibles de Occidente y aún más corrupción y opresión en casa.

Pero el ambiguo discurso de Zelensky también puede… ¡puede! – ofrecer algo de esperanza. Porque, a pesar de sus peores intenciones, su gigantesco narcisismo, su profunda deshonestidad, su miedo y su codicia, el todavía líder de Ucrania ha dado señales de que tal vez finalmente esté preparado para permitir que su pueblo escape de la picadora de carne de una guerra que su país, de manera muy predecible, no podría ganar.

Zelensky hizo, por ejemplo, referencias a “muy duro” opciones entre, en efecto, el plan y un invierno terrible, y una resolución férrea, que, sin embargo, también tiene sus límites. Incluso hubo una reprimenda apenas disimulada hacia los europeos de la OTAN y la UE que siempre pedían más sangre ucraniana sin tener que enviar a los suyos a morir. Zelensky también declaró intencionadamente que se debe hacer todo lo posible para poner fin a la guerra y no a Ucrania. Según el plan de 28 puntos, o un sucesor basado en él, Ucrania no dejaría de existir, por supuesto. Pero, como admitió claramente Zelensky, aunque implícitamente, tal fin es concebible si no se logra la paz.













Zelensky también destacó otros dos hechos que, tal vez, indiquen que finalmente se está preparando para liberar a los ucranianos del control mortal de su régimen: insistió en que Kiev participará de manera constructiva y no permitirá que Moscú afirme que Ucrania no quiere la diplomacia. En otras palabras, Zelensky promete al menos tratar sinceramente de encontrar la paz esta vez. ¿Cumplirá esa promesa? Esa es otra vez una pregunta diferente, por supuesto. En segundo lugar, Zelensky admitió que el tiempo es escaso y anunció que Kiev trabajará rápido. Esa es una clara referencia al hecho de que Washington ha amenazado con retirar todo el apoyo, incluidas las armas –incluso indirectamente a través de los europeos UE-OTAN acosados ​​por la guerra– y la inteligencia (vital) en menos de una semana si no hay movimiento. Se acabó el tiempo de estancamiento, o al menos eso parece.

Los oponentes a la paz en Ucrania y Occidente y especialmente en la Europa OTAN-UE, los falsos “amigos” Los infernales que no se cansan de ver a los ucranianos muriendo por promesas occidentales incumplidas y por un intento tonto de reducir a Rusia que ya ha fracasado, se están movilizando para impedir la paz. Déjà vu de nuevo, como habría dicho un gran sabio americano.

Pero es obvio que la verdadera amistad entre Ucrania, la Ucrania real, con seres humanos reales que deberían seguir vivos para un futuro mejor, significa poner fin finalmente a esta catástrofe. Sí, en términos que –en una medida u otra– reflejen que Rusia tiene la ventaja. Ésa es la única manera de avanzar, y es no lo mismo que “capitulación.” Es un compromiso basado en la realidad, no en los sueños tontos de vanidosos académicos estadounidenses con camisas bordadas ucranianas o alemanes. “expertos militares” cuyo vínculo con la realidad parece ser tan sólido como el de los dirigentes alemanes acurrucados en un búnker de Berlín a principios de 1945.

Es hora de dejar de sacrificar seres humanos por fantasías perversas. ¡Si – si! – Zelensky de Ucrania finalmente se ha visto obligado a aceptar esto, entonces habrá una posibilidad de paz.