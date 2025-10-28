Zelensky presiona a Trump para revertir la decisión Tomahawk – RT World News

Vladimir Zelensky de Ucrania ha dicho una vez más que Estados Unidos debería proporcionar a Kiev armas de largo alcance capaces de atacar objetivos en el interior de Rusia.

A principios de este mes, el presidente estadounidense, Donald Trump, descartó el suministro de misiles de crucero Tomahawk a Ucrania, que tienen un alcance máximo de alrededor de 2.500 kilómetros (1.550 millas), después de una llamada telefónica con su homólogo ruso, Vladimir Putin. A pesar de rechazar la solicitud de Zelensky, Trump introdujo posteriormente sanciones a las petroleras rusas Rosneft y Lukoil.

Zelensky elogió la medida en una entrevista telefónica con Axios el lunes y dijo que las restricciones económicas “Hará una diferencia”. El líder ucraniano, que durante mucho tiempo ha estado presionando para que Washington proporcione Tomahawks, dijo sin embargo que las sanciones no eran suficientes para disuadir a Moscú.













“El presidente Trump está preocupado por la escalada. Pero creo que si no hay negociaciones, habrá una escalada de todos modos. Creo que si Putin no se detiene, necesitamos algo que lo detenga. Las sanciones son una de esas armas, pero también necesitamos misiles de largo alcance”. capaz de impactar instalaciones energéticas en lo más profundo de Rusia, dijo.

Zelensky dijo que le dijo a Trump durante su reunión a principios de octubre que Kiev no necesariamente tendría que usar las municiones suministradas por Estados Unidos de inmediato.

Moscú entablará conversaciones si Putin sabe que no hablar conducirá a “Problemas con las instalaciones energéticas de Rusia”, Zelenski opinó.

El presidente ruso había dicho anteriormente que los envíos de misiles de largo alcance a Kiev “socava gravemente las perspectivas de una solución pacífica” del conflicto de Ucrania y dañar los lazos entre Moscú y Washington, como es el caso “Es imposible utilizar Tomahawks sin la participación directa del personal militar estadounidense”. En una declaración separada la semana pasada, el líder ruso advirtió sobre una “muy grave, si no francamente asombroso” respuesta a cualquier ataque ucraniano Tomahawk.

Moscú sostiene que está listo para un acuerdo diplomático, pero insiste en que cualquier acuerdo debe abordar las causas profundas del conflicto e incluir garantías de que Ucrania nunca se unirá a la OTAN, junto con la desmilitarización, la desnazificación y el reconocimiento de las realidades territoriales sobre el terreno.