Exclusivo: Dentro del fraude de pensiones CWM de 35 millones de euros de Costa Blanca, como finalmente se sirve justicia

Una reciente condena que envía a la infame expatriado Jody a la prisión arroja un rayo de luz al final del largo túnel oscuro en el escándalo de gestión de patrimonio continental de 35 millones de euros



Cuando un tribunal de Costa Blanca desestimó un caso contra los jefes detrás del fraude de la gestión de patrimonio continental (CWM) en 2023, la prensa de oliva No pude encontrar una sola víctima dispuesta a hablar.

Demasiado agotado después de años de litigios privados en uno de los mayores escándalos de expatriados de España, se negaron incluso a comentar sobre su devastación.

El tribunal de Denia había dictaminado que había “evidencia insuficiente” para procesar a cuatro ejecutivos de la “compañía de inversión en alta mar independiente”.

Años de cuidadosa preparación legal que muestran cómo miles de víctimas habían perdido colectivamente € 35 millones de euros cuando CWM colapsó en 2017, aparentemente bajó por el desagüe.

LEER MÁS: Exclusivo: el jefe de moda británico Jody Smart se encuentra culpable de fraude después de estafar a miles de expatriados de sus ahorros de jubilación en España

Jody Smart, también conocido como Jody Pearson, también conocido como Jody Bell, también conocido como Jody Kirby

Mientras tanto, los delincuentes que robaron sus ahorros de jubilación parecían haberse salido con la suya, ya que lo dieron de sus mansiones de varios millones de euros en las colinas de Javea o clubes de playa exclusivos.

Uno de los que se ríe hasta el banco era un pequeño presentador de televisión y modelo de glamour en ese momento llamado Jody Kirby.

Fue catalogada como la única directora de Continental Wealth Trust, la compañía sucesora después de que CWM fue terminado por su ex compañero Darren Kirby, asesor financiero de Henley, en el Reino Unido.

Mientras Darren huyó a Australia y luego a Camboya, y de alguna manera evitó que el enjuiciamiento terminara en el Reino Unido, Jody se quedó en Valencia.

Jody Smart ha disfrutado de varios viajes a Venecia y otros puntos de acceso navideño. Instagram

LEER MÁS: Mi firma no aparece: el jefe de moda británico Jody Smart para apelar la condena por fraude CWM que niega que ‘miles de expatriados se vieron afectados’ en la estafa de pensiones gigantes

Cambiando su nombre a Jody Bell y luego a Jody Smart, finalmente se convirtió en Jody Pearson, cuando se casó con un chef Franco Pearson, que también se basó en Costa Blanca.

Ya había lanzado una marca de moda, Jody Bell London, a través del dinero que ganó de CWM e incluso estaba haciendo viajes regulares, clase ejecutiva, por supuesto, para promoverlo en Nueva York, Miami y Milán.

Durante los videos promocionales de Saccharine, se jactó de su amistad con las celebridades, incluida Denise Van Outen, y abrió su guardarropa para mostrar sus cientos de pares de zapatos y zapatos de mil euro.

Con su glamoroso estilo de vida en Instagram, donde se llamó ‘Yogi/Fashionista/Wedding Planner/’, le contó a sus 9,000 seguidores sobre sus viajes a Tailandia, Puerto Rico y Dubai, sobre 2,600 publicaciones extraordinarias.

Utilizando su club de lujo de Oceana Beach como base, organizó bodas e intentó reinventarse como filántropo y empresaria, incorporada por amigos cercanos que brotaron sobre su perspicacia comercial y su “gran corazón”.

Sin embargo, para las víctimas, muchas de ellas arruinaron y con un futuro incierto en la vejez, debía haber una dulce venganza.

Smart se enfrenta a una temporada de 3.5 años en la cárcel. Instagram

Como un perno del azul, recibieron noticias, a través de Olive Press, de que Jody había sido condenado por fraude en un tribunal de Alicante el mes pasado.

Una sentencia de cárcel de tres años y medio para Jody fue como un regalo de Providence para las víctimas que durante mucho tiempo se habían resignado a la crueldad innata del mundo.

Mientras que el primer juez en un tribunal de Denia no pudo enriquecer las enormes complejidades multinacionales del escándalo, o no quería, el Tribunal Nacional de Alicante no tuvo problemas para encontrar a Jody culpable en un caso más pequeño que se apoderó del enjuiciamiento principal.

Fue un enjuiciamiento conjunto traído por tres víctimas separadas, aunque trágicamente la más afectada, Mark Davison, que perdió casi un millón de euros, murió antes del veredicto.

LEER MÁS: Exclusivo: el jefe de la moda de expatriado, Jody Smart, va de la reina de la pasarela a la callejón después de la investigación sobre presuntos fraude de inversión multimillonas

“Creo que la diferencia entre este caso en el que Jody fue declarado culpable y 2023 fue este fue agradable y simple”, dijo la activista de pensiones Angie Brooks La prensa de oliva.

Brooks, con sede en Granada, ha dedicado años para ayudar a compilar el caso contra CWM en nombre de los grupos de víctimas.

Darren Kirby tenía fama de ser el autor intelectual detrás del Scandle

Junto con varios abogados españoles, ahora está compilando un caso mucho más grande contra otros ejecutivos detrás del fraude, mientras que está al tanto de varios casos separados que representan a las víctimas en la Isla de Man.

“En el caso reciente no había necesidad de explicar reglas de pensiones complicadas y fideicomisos y bonos de seguros. Simplemente tomaron el dinero y lo mantuvieron, y eso fue todo”, continuó.

Mientras que Smart le dijo la prensa de oliva, A través de un abogado, el fraude fue “una consecuencia de los préstamos entre individuos, en los que mi … la firma no aparece”, el juez, Francisco Javier Guirau, lo agitó.

De hecho, él despidió a toda su defensa, alegando que su ex amante Darren Kirby había aprovechado “coercidamente” su ignorancia para convertirla en la única administradora de la compañía, y la estableció como el tipo de otoño.

En su veredicto, escribió que Jody había “cerrado los ojos a las actividades fraudulentas de Kirby … porque ella se estaba beneficiando personalmente y generosamente”.

Y de hecho ella lo había hecho. A pesar de sus protestas, Jody no había aumentado la alarma al recibir más de 2 millones de euros en transferencias durante el espacio de dos años desde una cuenta bancaria de Continental Wealth Trust.

Exactamente € 652,800 se abrió paso en las cuentas de su etiqueta de moda, Jody Bell, entre 2015 y 2017.

LEER MÁS: El diseñador de moda de expatriados Jody Smart acusó a tomar 1 millones de euros de Continental Wealth Management (CWM) antes de que su colapso dejara a los pensionistas enfrentando la ruina, la depresión y el abuso de alcohol

Y, de acuerdo con los estados bancarios presentados al tribunal, otros 1.34 millones de euros desembarcaron en su compañía de propiedad, Mercurio Compro, durante el mismo período.

Además de enfrentar la prisión, a Jody se le ordenó pagar € 70,000 a una víctima defraudada a través de un acuerdo de préstamo falso y € 300,000 a otro que fue engañado para comprar una propiedad de CWM que ni siquiera era suya para vender.

Marca una caída ignominiosa de la gracia para la socialité de Costa, quien admitió libremente en 2017 que “aunque trabajo en finanzas, no soy un asesor financiero calificado”.

Según varios relatos, comenzó su vida en España ‘limpiando la piscina y los baños’ en la Oliva Villa del hermano de Darren Kirby, Patrick, en 2011.

Darren inmediatamente se enamoró y rápidamente la sacó del fregado para promocionarla a un trabajo en la sede de CWM, cerca de Denia.

Smart se presentó a la corte en Denia en 2021

Pero aparte de darle un trabajo en su oficina, él, de manera crucial, la convenció de firmar los documentos que la verían de terminar una tonelada de activos. Sin embargo, también la condenaría en 2025.

Olive Press estableció durante una larga investigación de que CWM había comenzado a operar en Costa Blanca alrededor de 2011.

Si bien solo comenzamos a exponer su actividad fraudulenta en 2017, los primeros informes de clientes que perdieron sus ahorros de vida llegaron ya en 2012.

Fue la Compañía de Angie Brooks Pension Life, con sede en Lanjaron, que comenzó a escuchar las historias de terror.

LEER MÁS: Choque para cientos de víctimas de expatriados a medida que la corte desestima el gigante de 35 millones de euros CWM Pension Fraude Case

Ella le dijo a Olive Press a una pareja, nombrada solo como ‘Pete y Val’, estaban convencidas de agrupar toda su olla de pensiones en un QROPS de alto riesgo (que califica el plan de pensiones en el extranjero) por el operador experimentado Stephen Ward de Premier Pension Solutions.

El ex asesor de pensiones del gobierno británico, que tiene un imperio inmobiliario de Florida, no trabajó para CWM.

Sin embargo, “su compañía fue acusada de decenas de transferencias de fondos de jubilación en su nombre”.

Eran en gran medida desastrosos. En el caso de ‘Pete’, una inversión CWM de £ 250,000, pronto valía solo £ 93,000, lo que significa una pérdida del 63%. Mientras que Val fue “aún más catastrófico” cayendo de £ 280,000 a solo £ 50,000. Juntos, perdieron más de medio millón de sus ahorros de pensiones, a pesar de haber indicado una preferencia de riesgo de “bajo a medio”.

Inteligente con un bentley

Vergonosamente, supuestamente utilizaron una variedad de dudosas tácticas sombreadas, incluso pedirle a un cliente que firme y devuelva una instrucción en blanco.

Una víctima británica, que perdió 200,000 euros, le dijo a Olive Press: “Mi papeleo que envié fue alterado, mi riesgo cambió de riesgo medio a alto y mis instrucciones de tráfico se fotocopiaron repetidamente comprando y vendiendo activos que no autorizaba”.

Agregó: “Algunas personas han perdido todo y no tienen suficiente para vivir. Una persona solo le quedan € 50,000 de € 480,000”.

El abogado con sede en Marbella, Antonio Flores, de Lawbird, que representaba a varias víctimas, dijo que firmar hojas en blanco era “muy preocupante”.

“Esto niega la esencia misma de los servicios de asesoramiento financiero”, dijo.

Y mientras los ahorros de vida de los clientes de CWM se hundieron catastróficamente en bonos de seguro riesgosos y otros vehículos financieros, los jefes tomaron hasta el 8% en comisiones y tarifas cada año.

Pero una serie de pagos inteligentes y tácticos significaron que las víctimas, los expatriados mayoritarios con sede en España, seguían llegando a ellos con sus ahorros de vida en una estafa que tenía todas las características de un esquema Ponzi.

El dinero realmente estaba llegando, millones de euros cada año, de hecho, y Kirby y sus colegas, incluido Alan Gorringe, ahora muerto, Dennis Radford, Paul Clarke y Ward, que tenía su sede en Moraira, vivían en lo alto del cerdo.

https://www.youtube.com/watch?v=5ECR7MHZHRM

Eso fue hasta que, repentinamente, a fines de 2017, los clientes recibieron un aviso de Momentum Pensions Malta, la compañía de administración responsable de salvaguardar y administrar los fondos de pensiones, que CWM había dejado de operar.

Y luego las fichas de dominó comenzaron a caer.

¿Cómo pensaron que podrían salirse con la suya?

“La gente como Jody, Darren y Co nunca pensaron más que el siguiente paso, que es ‘Quiero tener en mis manos el dinero, realmente no me importa lo que sucede, porque todo lo que quiero es el dinero, y lo quiero ahora'”, reflexionó Brooks esta semana.

“No se piensa en lo que le va a pasar a la víctima”, continuó. “Debido a que no son muy brillantes, tampoco piensan con el futuro de lo que les podría pasar”.

Ella agregó que la filosofía del equipo de CWM era simple: “‘He quitado el dinero de este tipo, y sé que nunca lo va a recuperar, pero no me importa, siempre y cuando obtenga dinero para alimentar mi hábito de Coca -Cola, mi hábito de Champagne, mi hábito de Jimmy Choo’. Eso es realmente todo lo que pensaban “.

Si bien Jody está apelando su sentencia, es muy dudoso que pueda convencer al juez de que no asalda la responsabilidad como el único administrador de las acciones fraudulentas de su empresa.

Mientras tanto, un nuevo conjunto de abogados en Madrid recibió instrucciones sobre una nueva ronda de acciones legales contra Jody, Darren y los culpables restantes, muchos de los que aún permanecen en libertad en las Costas españolas.

Solo el tiempo lo dirá, pero finalmente, al menos, se está sirviendo algo de justicia.