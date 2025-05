Corras ocultas de España: Michael Coy lo lleva a un recorrido por la competencia en la región de Málaga de Axarquia

Calles estrechas sinuosas, casas encaladas … Competa es la idea de todos de lo que debería ser un pueblo andaluciano. Está posicionado a medio camino entre Velez-Malaga y Nerja, y se encuentra a unas 12 millas tierra adentro y 25 millas de la ciudad de Malaga.

Este distrito montañoso se conoce como ‘Axarquia’.

Al igual que las ciudades de Ronda y Cuenca, el paisaje precipitado de la Competa ha impuesto la necesidad de construir casas que parezcan derribarse en el desfiladero que respaldan. Y como con esas ciudades, son conocidos como las ‘casas colgantes’.

Competa tiene una tradición única de fabricación de vinos. Las uvas se secan al sol, y el vino local tiene una espiga especial, ‘Raisiny’.

El festival del vino (La Noche del vino) cae a mediados de agosto, para coincidir con la fiesta religiosa de la suposición, a la que la aldea está especialmente dedicada.

Es una feria completa, con flamenco y música pop, y una paella gigante cocinada al aire libre. Y, por supuesto, ¡mucho vino!

La Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción es el monumento imperdible de Competa. Su altura y tamaño le permiten dominar la ciudad. La iglesia fue construida por orden de los monarcas católicos en el siglo XVI y se encuentra en la Plaza de Almijara.

Esta auténtica ‘Catedral de la Axarquia’ alberga un fresco de la Virgen de la Asunción, el trabajo del pintor Francisco Hernández.

En la fachada exterior, encontrarás lo interesante Paseo de Las Tradiciones (Caminata de tradiciones). Es una serie de murales de cerámica que representan la vida local y las costumbres de la Competa.

En la Plaza Almijara, al lado de la iglesia, hay una estatua de una pareja en homenaje a los Fandangos de Competa (una especie local de canción de flamenco).

Las costumbres populares son importantes aquí.

El Museo de Artes y Aduanas populares se creó en respuesta a la demanda de los residentes de la ciudad de Competa y sus muchos visitantes.

Es un tributo permanente a la familia rural y campesina, y las costumbres y tradiciones de la ciudad, que se recrean cuidadosamente para preservarlos y difundirlos.

El centro cultural ocupa los dos pisos de los antiguos cuarteles de la Guardia Civil (del siglo XIX), un edificio magnífico y sobrio en un estilo arquitectónico distintivo.

Through the acquisition of the necessary equipment, the execution of minor renovations, and above all thanks to the contributions and donations of the residents of Competa, this museum houses ancient utensils used in agricultural activities (farming, treading, walking, etc.) and other economic activities (shops, slaughtering, wood-fired ovens, carpentry, blacksmithing, etc.), traditional costumes, and all the cultural, artistic, and traditional manifestations that make up the Patrimonio cultural de la región.

También querrás ver el Mirador.

Un Mirador es una galería de observación, y Competa tiene una belleza.

Este espectacular y original punto de vista, inspirado en el estilo del arquitecto catalán Antonio Gaudi, se encuentra en la entrada de Competa, hasta la carretera A-7207 desde la ciudad de Torrox.

Puede disfrutar de vistas únicas de la ciudad, La Maroma (el pico de montaña más alto de la provincia de Malaga) y el Parque Natural de las Montañas de Tejeda, Alhama y Almijara.

Al ser pequeño y fuera de lo común, Competa no entra en grandes hoteles de estilo urbano, pero nos gusta La Posada del Cani. A posada es una posada tradicional, que combina características del hotel con una acogedora hospitalidad familiar.

Y así es con Cani. Es una casa de huéspedes, pero ofrece un restaurante que sirve cocina mediterránea y Wi-Fi gratis. Ubicada en la calle Eusebio García, está justo en el corazón del pueblo.

Las habitaciones de la casa de huéspedes tienen un baño privado con artículos de tocador gratuitos, un televisor de pantalla plana y aire acondicionado. Algunas habitaciones tienen un área de asientos. Se proporcionan ropa de cama y toallas en cada habitación.

¡Incluso puedes jugar dardos en La Posada del Cani!

Una habitación, compartida por dos personas, cuesta 60 € (mayo de 2025 precios) pero el acceso directo en automóvil no es fácil.

El Cortijo Paco es un pequeño y encantador restaurante en la tranquila y estrecha Avenida de Canillas. Se especializa en carnes a la parrilla.

Cerrado los lunes, está abierto cada dos por la noche de 6:30 a 10:30 (Cortijo Paco no hace almuerzos, aparte de los domingos).

Recomendamos encarecidamente el “cordero con mecho de miel a la parrilla”. ¡Es delicioso, y solo cuesta € 14! ¡No hace falta decir que la lista de vinos ofrece algunos productos locales excepcionales!