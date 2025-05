Race to the Top: The Insider’s Town de uno de los eventos de resistencia más emblemáticos de España, ubicado en el impresionante telón de fondo del Serranía de Ronda

Ronda es un lugar donde los paisajes dramáticos, la historia árabe y el encanto encalado chocan. Cada primavera, se convierte en el escenario poco probable para uno de los eventos de resistencia más exigentes y únicos de Europa: los 101 Kilómanos de Ronda.

Mucho más que una carrera, este ultramaratón, organizado con precisión militar de la legión española, atrae a miles de participantes de todo el mundo.

Los corredores y los ciclistas de montaña descienden en la ciudad, listos para probar sus límites de más de 101 kilómetros de senderos empinados, laderas horneadas por el sol, olivos y pueblos centenarios.

Las carreras de resistencia han explotado en popularidad en todo el mundo, y el Ronda 101 se ha convertido en un desafío de la lista de deseos para muchos buscadores de aventuras, no solo por su gran dificultad, sino por la forma en que sumerge los participantes en la belleza resistente y el espíritu vibrante de Andalucía.

Para Cristina Hodgson, ofreció un tipo diferente de experiencia de viaje. Cambiando turismo por sudor y tapas por geles de energía, eligió marcar su cumpleaños con un viaje inolvidable, uno que empujó su cuerpo al borde, la conectó con extraños y reveló el corazón indómito del campo español, uno castigador a la vez.

101 kilómetros después …

El día antes de la carrera fue mi cumpleaños. La mayoría de la gente celebra con pastel, amigos, tal vez una copa de vino. Por alguna razón, probablemente una locura, decidí “tratarme” a un ultramaratón de 101 km a través de las colinas andalucianas.

Fue una especie de regalo de cumpleaños para demostrar que, si bien podría estar entrando en una nueva década de la vida, aún podría hacer algo a lo que mi yo más joven nunca se atrevió, o tal vez fue lo suficientemente sabio como para evitar. Un año mayor, pero evidentemente no un año más sabio.

Cristina en su cumpleaños la noche anterior al desafío

¿Capacitación? Mínimo. La vida tenía otras ideas: trabajo, niños, caos general. Los psicólogos dicen que cualquier persona mayor de 35 años que de repente se inscribe para un medio maratón probablemente esté teniendo una crisis de mediana edad. Entonces, ¿qué dice sobre alguien que se registra para dos maratones y medio de una sola vez? Es el equivalente a la aptitud de comprar un Ferrari. Honestamente, el Ferrari habría sido más cómodo y tenía más sentido.

Llegué la noche antes de la carrera y me arrancé en un pabellón deportivo con otros 500 aspirantes. Entre el coro de ronquidos y un piso de concreto, el sueño era escaso. Me las arreglé unas horas antes de que me despierten a las 6’45 a.m. Sutil, no lo fue.

Cama por la noche

Los ojos nublados y ligeramente traumatizados por los instrumentos de latón antes del amanecer, me arrastré a mi kit y me arrastré con el resto de los zombis tempranos hacia el campo de fútbol. De la nada, aparecieron miles de corredores. Los bateristas de la Legión estaban golpeando, no tanto para despertar la motivación, sino más bien como una advertencia final que todos elegimos ignorar. El ritmo golpeó en algún lugar entre el miedo y la emoción, golpeando nuestras almas ligeramente desquiciadas.

Al principio

La pistola inicial disparó. La multitud rugió. Y estábamos fuera … a lo que se puede describir mejor como una baraja digna. Estuvimos por las calles de Ronda, más allá del toro más antiguo de España y en la salvaje belleza de la Serranía. Antes de nosotros: 100 kilómetros de impresionantes paisajes, subidas insoportables y decisiones cada vez más cuestionables.

Impresionante paisaje y belleza natural

La ruta era innegablemente hermosa: colinas onduladas, olivos, vistas panorámicas, y en algún lugar del camino, los extraños se convirtieron en compañeros. Se compartieron historias y se consumieron más Acuario y Coca-Cola de lo que me gustaría admitir. La energía en Setenil de Las Bodegas era eléctrica: los lugareños que vitoreaban, los cinco y los cinco y algunas caras que claramente cuestionaban nuestra cordura. (Francamente, en ese momento, habría cambiado mi gel de energía por una cerveza fría).

Diez horas después, llegué al kilómetro 70. Mi cuerpo sugirió suavemente: “Quizás pare ahora”.

Cristina superó la marca de 70 km. Aquí ella está en KM 92.9

Pero mi cerebro, siempre el Over -Over, insistió en que seguimos adelante. Habían salvado lo más difícil para el final: subidas brutales, descensos crueles y un estiramiento muy frío cerca del ermita. Me detuve para lanzar cada capa que tenía. Volviendo, vi un sinuoso rastro de faros en las montañas detrás de mí, una cinta de luz surrealista que se torcía a través de la oscuridad. Hermoso, de una manera masoquista.

Siete horas después, me topé con la línea de meta. Se colocó una medalla alrededor de mi cuello. Mis piernas declararon una acción de ataque. Mi cara se veía 20 años mayor que esa mañana. A mi alrededor, otros finalistas lloraban, se rían y, a veces, ambos a la vez. Todos habían dirigido su propia historia, algunos para probar los límites, otros para pensar, escapar o simplemente porque podían.

¡Lo hizo!: Cristina en la línea de finalización

Envío un gran agradecimiento a la Legión y a los voluntarios. La organización era perfecta, el apoyo a lo largo del curso inolvidable. ¿Y la gente? Increíble.

¿Lo haría de nuevo?

Pregúntame una vez que pueda sentir mis dedos de nuevo.