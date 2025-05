La temperatura de Barcelona ‘aumentará 3.7 grados por 2100’ a menos que las emisiones de carbono ‘se redujeran sustancialmente’, advierte el estudio

La temperatura promedio en Barcelona podría aumentar hasta 3.7 grados Celsius para fines de siglo a menos que las emisiones de gases de efecto invernadero se “reducen sustancialmente”, advirtió un nuevo estudio.

Según la investigación realizada por el Proyecto Icaria, una iniciativa financiada por la Unión Europea diseñada para mejorar la resiliencia climática, la temperatura promedio del capital catalán experimentará un aumento de entre 1.7 y 3.7 grados para 2100.

En el peor de los casos absoluto, las temperaturas podrían aumentar en tres grados para 2050 y 4.5 grados para 2100 si no se toman medidas para reducir las emisiones de carbono y revertir el calentamiento global.

“Estas son cifras mucho más allá del Acuerdo de París de 2015”, advirtió Gulle López, CEO de Acción Climática del Área Metropolitana (AMB) de Barcelona, ​​refiriéndose al tratado internacional legalmente vinculante negociado por 196 países que tenían como objetivo limitar el calentamiento global a menos de dos grados Celsius.

Según el estudio, Barcelona experimentará cuatro ondas de calor más y 20.5 días adicionales de calor extremo anualmente por el cambio de siglo.

Barcelona superó los 40 ° C por primera vez el verano pasado en una señal de lo que podría venir. Crédito: Cordon Press

También habría 74 noches ‘tropicales’ adicionales donde las temperaturas durante la noche no caen por debajo de los 20 ° C, y 47 instancias adicionales de temperaturas restantes por encima de los 25 ° C.

El aumento de las temperaturas también podría tener un grave impacto en la infraestructura local, como las vías de tren que se expanden bajo calor intenso.

El verano pasado, Barcelona registró su temperatura más alta de 40.2c mientras la ciudad horneaba en una sofocante ola de calor. Era la primera vez que las lecturas en la ciudad habían roto la barrera 40c.