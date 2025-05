“Nunca ha sido más importante” enseñar a los niños a cocinar.

Esta es la opinión del ‘Padrino de la cocina española’, Pedro Subijana.

El famoso chef de estrellas Michelin, de San Sebastian, le dijo a la prensa de oliva que España corre el riesgo de perder su preciada dieta mediterránea si los jóvenes no se les enseña a ‘comer más saludable’.

“No depende de los padres explicar los hábitos dietéticos saludables, el gobierno debería estar obligatorio para las clases en la escuela primaria”, insistió Subijana.

“Necesitamos enseñarles como jóvenes. Necesitan aprender sobre los grandes problemas de salud que existen. La obesidad es un gran problema en España y está empeorando”.

Pedro Subijana (izquierda) con Jon Clarke

Su mensaje se produce después de que surgió, España tiene una de las peores tasas de obesidad en Europa, con el 40% de los niños con sobrepeso u obesidad, una cifra que se ha duplicado en dos décadas.

Estaba hablando en un evento de caridad de chefs para niños en Benahavis, donde se les enseñó a 150 jóvenes con diabetes a cocinar de 44 de los principales chefs de España.

Para remediar el problema, el joven de 76 años detrás del restaurante Akelarre insiste en que necesitamos proteger la cultura de la dieta mediterránea, la importancia de los pescado, las verduras frescas, el aceite de oliva y los pulsos.

“A menudo tenemos jóvenes que vienen a nuestro restaurante para aprender y eventos como este son una forma brillante de alentar y difundir el mensaje”, continuó Subijana.

LEER MÁS:

Mientras tanto, sus palabras fueron respaldadas por otro famoso chef Jesus Sánchez, del famoso restaurante Cenador de Amos de Cantabria.

“Simplemente hemos olvidado las raíces de la cocina española y es muy preocupante”, dijeron el talento de tres estrellas Michelin.

“Hay demasiada cocina asiática y de fusión y necesitamos volver a la dieta mediterránea.

“Es un escándalo que no estamos comiendo más pescado. El salmón, la lubina y las sardinas son tan buenas para nosotros. Los beneficios son enormes.

“Me gustaría ver más ayuda del gobierno para apoyar a los jóvenes chefs que vuelven a sus raíces. Realmente espero que los de Madrid nos escuchen”.

Pilar Candil, organizador del evento, ahora en su séptimo año, dijo: “Fue particularmente genial trabajar con niños con diabetes tipo 1 este año como más que nadie que necesiten para saber cómo comer bien.

“Creo que ahora estamos superando el mensaje de que comer de manera saludable puede y debería ser divertido”.

Pedro Subijana: cuatro décadas con dos estrellas o más

Pedro Subijana ha cocinado en su cocina en el restaurante Akelarre en San Sebastian durante 50 años.

“Y he tenido tres estrellas Michelin durante 18 años y he tenido dos estrellas durante 25 años antes”, dijo a The Olive Press.

“Me encanta venir a cocinar y tenemos muchos jóvenes chefs que se les ocurren nuevas ideas y fórmulas todos los días y soy el afortunado que los prueba y desarrolla”, agregó.

Jesús Sánchez: Me encanta el emocionante crecimiento en Andalucia

“Es genial que se abran tantos restaurantes nuevos en Sevilla, Jaen y Córdoba”, insiste tres Michelin Masterchef Pedro Sánchez, de tres estrellas Michelin, la articulación del Cenador de Amos.

Jesús Sánchez

“Hay tantas iniciativas privadas pequeñas e independientes que se abren todo el tiempo. El talento realmente ha llegado al sur”.

Y debería saber, después de haber comenzado su brillante carrera en Taberna del Alabardero en Puerto Banus.

“Me encanta la increíble evolución aquí, en particular en Málaga, con José Carlos García y Benito en Bardal, en Ronda, donde comí anoche.

“Realmente creo que Benito o Marcos en Skina ganarán una tercera estrella en noviembre. Tal vez ambos”.