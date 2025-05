El aeropuerto de Madrid exigirá ver pases de embarque por la noche para abordar la crisis de personas sin hogar

El aeropuerto de Madrid utilizará una empresa de seguridad privada desde el miércoles por la noche para reducir a las personas sin hogar que duermen durante la noche en sus terminales.

El operador del aeropuerto Aena dice que la mudanza se trata de evitar que cualquier no contratado o trabajador acceda, deambule o pase la noche dentro de sus instalaciones.

Los controles se ejecutarán diariamente entre las 9.00 p.m. y las 5.00 a.m.

Una cinco entradas permanecerá abierta en la Terminal 1, 2 y 3 y cuatro en T4.

El nuevo personal de seguridad se implementará en las puertas de entrada.

El plan se anunció hace una semana debido a la “inseguridad y insalubre” en el aeropuerto, especialmente en T4, de la que Aena se ha quejado desde febrero.

Las personas que no son empleados y no tienen un boleto/pase de embarque, no se les permitirá quedarse, pero esto abre una contradicción.

Aena ha dicho que los miembros de la familia y los amigos podrán saludar a las llegadas, a pesar de que no tienen documentación de vuelo.

Los sindicatos ya han expresado sus preocupaciones sobre permitir que una empresa privada realice tareas de ‘eliminación’.

Durante meses, un juego de culpa política entre los funcionarios en diferentes niveles de gobierno ha significado que el creciente número de campamentos de personas sin hogar en el aeropuerto no se ha abordado en gran medida.

En las últimas semanas, los videos en las redes sociales y los informes de noticias sobre la población de personas sin hogar del aeropuerto han puesto de relieve el tema.

No se sabe exactamente cuántas personas sin hogar han estado durmiendo en el aeropuerto, pero una organización benéfica en un recuento reciente identificó alrededor de 400 estadías.