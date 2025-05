¿La ciudad más romántica de España?: Prepárate – “Ronda Románica” está a punto de suceder!

Del viernes 30 de mayo al domingo 1 de junio, la ciudad de Ronda estallará con eventos artísticos y musicales, drama en vivo y actividades infantiles para celebrar “Ronda Románica 2025 “.

Desde hace una década, este nuevo festival ha estado rindiendo homenaje al pasado de Ronda, particularmente a su prominencia en la llamada edad “romántica” (1800-1830).

Era un momento en que Ronda se hizo famosa por sus contrabandistas y bandidos, y escritores y artistas de toda Europa acudieron en masa a la ciudad del Tajo, para disfrutar de su paisaje, cocina y color local.

Esta feria está destinada a honrar el arte popular de esa pintoresca era.

Uno de los aspectos más atractivos del festival de tres días es la participación de las pequeñas ciudades de “Comarca” (distrito) de Ronda: este año, las ciudades de Arriate, Gaucín, Benaján, Montejaque, Algatocín y Cortes de la Frontera estarán a lo largo.

Foto: Diputacion de Malaga

¡Todos son bienvenidos para vestirse con traje del siglo XIX y unirse a la diversión!

Todo comienza con el tradicional “Pasacalles” (desfile por las calles). Esto partió a las siete temprano en la noche desde el Barrio de San Francisco, y culminará frente a la iglesia de La Merced.

El desfile será un festín tanto para los ojos como para el oído, con carruajes de época, exhibiciones de equitación, trenes de mulas y bandas de marcha.

Todo el fin de semana incluirá recreaciones históricas, basadas en varios sitios de la ciudad, pero principalmente en un “atrio” especial establecido en el Parque Alameda.

Puedes disfrutar de “la vida y la muerte de José María ‘El Tempranillo'”, “Carmen de Ronda” y “The Burning of Algarrobo”, por nombrar solo algunas interpretaciones dramáticas.

¡Espere ver a muchos franceses asesinados por fuego de mosquete, ya que las tropas napoleónicas son expulsadas de Andalucía, una vez más!

Si estás de humor para un flamenco serio, “Ronda Románica” es donde necesitas estar. El viernes por la noche, Galacho de Málaga cantará (11 p.m.) y el sábado por la noche “El Lepe” y Miguel de Tena lanzarán los Fandangos (10 p.m.), todos en los “Balcones de la Alameda”.

“Coplas” son baladas tradicionales. Habrá dos recitales de coplas separados en el parque. A la 1:30 del sábado por la tarde, “Enreamigos” contará con los favoritos locales The Pérez Girls, Martha y Ainhoa, acompañados de piano y guitarra.

Foto: Ayuntamiento de Ronda

Más tarde, a las 8:30, Rocío Alcalá cantará bajo las estrellas.

Si te gustan las melodías ricas y las grandes voces, ¡te encantará “Coplas”!

Para muchos, la mejor parte de “Ronda Románica” es el baile de formación. Grupos de entusiastas entrenan durante todo el año para este evento, y hacen un punto de aprendizaje de bailes populares del período romántico.

Cada día del festival tendrá exhibiciones de baile folklórico en el Parque Alameda. El viernes por la noche, a partir de las 10 p.m., actuará el grupo “Juan Navarro” de Torremolinos.

El sábado al mediodía verá dos espectáculos consecutivos de la propia “Coros y Danza” de Ronda, primero en la etapa ‘Merced’ (12:30) y luego en el parque (1pm).

El domingo habrá dos espectaculares de baile en el mediodía, en los mismos lugares, con la sociedad folclórica “La Cimada de Ronda” y la Academia de Danza “Doble Giro”, también de Ronda.

Para los niños, hay varias golosinas en la tienda. En los jardines Bas Infante habrá una procesión infantil a las 12:30 del viernes, que involucra a “Bandit Pets” (The Mind Browgles) y una entrega de dulces gratis.

El sábado, el mismo lugar y el tiempo, los niños pueden disfrutar de una “gimnasia para niños” y juegos tradicionales dirigidos por el grupo de teatro “Entrebambalinas”.

Uno de los grandes éxitos de años anteriores ha sido los “jugadores de paseos” o “musical de ambientación”. ¡Estamos encantados de anunciar que esta característica de “Ronda Románica” se está expandiendo en 2025!

¿Alguna vez has escuchado “atún”? No, no el pescado (que es Atún): ¿el grupo de jugadores errantes, vestidos con los disfraces de Philip II? ¿No?

“Aparejadores de Granada” estará en las calles de Ronda con sus luces y collares con volantes, cantando en una armonía exquisita.

Tres o cuatro bandas diferentes, latón y otras, caminarán, serenata mientras pruebas la cerveza y el vino, y revisa las tiendas y puestos de época.

¡Divertirse!