La cazuela de pescado es rápida y fácil de hacer, y le ayudará a acostumbrarse a pedir cantidades métricas en el pescadero (Pescadería), escribe Michel Coy.



Recuerde: los españoles no son científicos en su uso de gramos (¡y no tienen idea de qué onzas son!), Así que no dude en ajustar y personalizar las cantidades dadas aquí, para adaptarse a usted mismo.

He mencionado antes para nosotros, hay muchos tipos de calamares. Si lo prefiere, puede cambiar los anillos de calamares para chipirones, que son calamares pequeños.

Todo lo que diría es que asegúrese de quitar sus esqueletos (fácilmente hecho, ¡la estructura ósea de cada animal es una sola pieza de material transparente, para todo el mundo como el plástico!)

Soy un purista andaluciano, y siempre incluyo Almejas, pero puede sentir que, estéticamente, no quieres conchas duras en tu cacerola.

Me parece bien.

En lugar de pasar años, juguetando con la extracción del contenido, simplemente deje el mariscos fuera.

Lo que yo llamo ‘pimiento dulce’ podría ser más familiar para usted como ‘Capsicum’. Es un polvo rojo, fácilmente disponible en los supermercados.

En cuanto a las acciones, puede comprar una caja de cartón (llamada ‘bric’) en las tiendas. Personalmente, no me gusta el ‘caldo’ comercial, porque es demasiado rico en sal. Prefiero renderizar conchas de gambas para hacer las mías.

Para evitar confusiones, pondré una tabla de español-inglés aquí.

ESPAÑOL

INGLÉS

bacalao

bacalao

merluza

merluza

anillas de calamar

anillos de calamar

almejas

mariscos

chipironas

Pequeño calamar integral

cebolla

cebolla

pimiento

pimienta

DENTES DE AJO

dientes de ajo (literalmente ‘dientes’)

pimiento

pimiento dulce

caldo

existencias

Ingredientes para 4 personas

* 500 gramos (18 onzas) de pescado blanco fresco (bacalao o merluza)

* 150 gramos (6 onzas) de anillos de calamar

* 100 gramos (4 onzas) de mariscos (almejas)

* 1 cebolla

* 2 tomates

* 1 pimiento rojo

* 3 dientes de ajo

* 1 cucharada de pimiento dulce

* 50 mililitros (2 onzas) de vino blanco

* 250 mililitros (10 onzas) de caldo de peces

Sal y pimienta negra

Aceite de oliva

Preparación (‘Elaboracia’)

1. Para comenzar, caliente una pequeña cantidad de aceite en una gran sartén a fuego medio. Cuando esté caliente, agregue la cebolla finamente picada, el ajo y el pimiento rojo. Sazone con sal y pimienta y mezcle para combinar. Déjelo cocinar durante unos 5 minutos.

2. Luego, agregue el tomate picado y el pimentón. Revuelva nuevamente y cocine por unos minutos hasta que la mezcla se espese.

3. Una vez hecho esto, agregue los filetes de pescado, el calamar en cubitos y los mariscos a esta mezcla.

Revuelva brevemente para permitir que todos los ingredientes en la cacerola de pescado absorban los sabores de la salsa mientras continúan cocinando a fuego medio.

4. Vierta el vino blanco sobre los ingredientes. Aumente el calor durante unos minutos para permitir que el alcohol se evapore.

5. Agregue el caldo de pescado y la hoja de laurel. Reduzca el fuego a bajo y cocine durante aproximadamente 20 minutos.

6. Finalmente, sazone con sal si es necesario y sirva de inmediato.

¡Buen Provecho!



