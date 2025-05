Alquiler de turistas en Costa Blanca: más de la mitad de los listados no publiquen el número de licencia

Más de la mitad de los listados de viviendas de alquiler de turistas en línea en la provincia de Alicante no están publicando detalles de la licencia según lo exige la ley.

Las cifras han sido compiladas por los analistas de datos turísticos Mabrian.

Dicen que el 56.8% del alojamiento no suministra un número de registro de la región valenciana que sea obligatorio.

Apartamento turístico

Eso está muy por encima del promedio nacional del 38%, pero Mabrian señala que no poner un número en una lista no necesariamente significa que una propiedad no tenga licencia.

Otras áreas de España parecen cumplir mucho más con el 96.3% de las casas turísticas en Andalucia y detalles de publicación de Catalunya.

En contraste, el 86.5% de los anuncios en la región de Madrid y el 67.8% en los Baleares no declaran un número de licencia.

Las grandes variaciones regionales se atribuyen a lo que las administraciones locales han hecho sobre el problema.

El director de marketing de Mabrian, Carlos Cendra, dijo: “Los requisitos obligatorios varían mucho entre las regiones, incluida la necesidad de anunciar licencias turísticas en anuncios creados en plataformas de alquiler de turistas en línea”.

La comunidad valenciana, incluida la provincia de Alicante, tiene un requisito de este tipo que está siendo ampliamente incumplido.

El área es uno de los destinos clave en la costa mediterránea y algunos propietarios pueden ser ignorantes por la ley.

Según Mabrian, el tipo de propietario, ya sea un individuo privado, un pequeño titular o un gran titular, no parece saber realmente si publicar un número de licencia en sus anuncios.

“Esto sugiere que es ley y monitoreo lo que obliga a un propietario a seguir las reglas”, sugiere el estudio.

El informe continúa solicitando medidas más fuertes por parte de los gobiernos regionales y los consejos locales para fortalecer los controles de la legalidad.

Eso ya se está haciendo en toda la región de Valencia con algunas autoridades como Benidorm endureciendo en inspecciones y multas.