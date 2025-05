Expatriado sueco amenazado en su casa de Costa del Sol después de encontrar a Crooks lo había robado con un poder falso

Un expatriado embarazado teme perder a su bebé después de descubrir que los estafadores habían robado la casa de sus sueños con certificados legales falsos.

El científico ambiental escandinavo ahora cuestiona cómo los conmen podrían crear de alguna manera un poder notarial falso (POA) para adquirir el apartamento en Costa del Sol.

La mujer de 32 años ahora está “aterrorizada” de dejar su apartamento de Mijas, después de que alguien comenzó a enviar notas amenazantes, ordenándola.

“No hubo verificación, ni una llamada telefónica, ni advertencia. Estábamos completamente cegados”, dijo a The Olive Press, la semana pasada. “¿Cómo puede el sistema legal español permitir que esto suceda?”

Después de que se vendió la propiedad española de un expatriado sueco sin su conocimiento, comenzó a recibir notas amenazantes.

Al alarmantemente, un principal abogado de Málaga, Diego Echavarria, dijo que no era “infrecuente”. “De hecho, es el tercer ejemplo del que he oído hablar en un año”, dijo.

Pidiendo no ser nombrado por razones legales, el comprador escandinavo se había mudado a España en busca de tranquilidad después de comprar la propiedad de 80m2 por valor de € 320,000 en abril del año pasado.

Pero lo que estaba destinado a ser un refugio pacífico al sol se ha convertido en una pesadilla viviente. “Era la casa de mis sueños con la vista del mar más impresionante”, dijo. “Solía ​​sentarme en la terraza por la noche pensando, aquí es donde envejeceré”.

Luego, en septiembre, todo cambió cuando su casa se rompió. Ella dijo que los ladrones robaron clubes de golf, perfumes de marca, bolsas y llaves para su automóvil, e instalaron dos cerraduras de alta seguridad en la puerta de su casa. También cree que robaron sus documentos de identidad, que estaban fácilmente accesibles en cajas con nombre en el apartamento.

Y luego comenzó un viaje extraño y aterrador, que finalmente condujo a Colombia, donde, surgió, se creó un certificado de poder notarial forjado en su nombre.

La venta de la casa finalmente se completó en España en diciembre, por un notario en Sevilla. “Aparentemente, le di a alguien el derecho legal de vender mi casa”, continuó.

“Pero en realidad nunca firmé nada. Nunca he estado en Colombia”, dijo. “Y sin embargo, aquí estoy, que me digan que mi casa pertenece a un extraño”.

Sara solo descubrió el fraude cuando la agencia de impuestos a la propiedad de España, la Hacienda Catastro, le informó que la casa ahora estaba registrada bajo el nombre de otra persona este mes.

“Obviamente pensé que debía ser un error. Pero cuando revisé el registro, sentí que el suelo había sido sacado de debajo de mí. Mi nombre se ha ido”. Aún más inquietante fue la facilidad con que pasó el fraude.

Desde que contrató a un abogado para luchar contra la transferencia fraudulenta, las cosas han dado un giro más oscuro. Ella ha recibido notas escritas y amenazantes de alguien que dice ser el nuevo ‘propietario’ del apartamento.

Le exigieron que los contactara a través de WhatsApp. “Estamos tratados como delincuentes en nuestra propia casa, como los ocupantes ilegales”, dijo.

“Tengo miedo de abrir la puerta e incluso caminar afuera en caso de que nos estén mirando o acechándonos. No sabemos de quién está detrás de esto o de qué son capaces. Todas las noches, duermo con un ojo abierto”.

Para hacer las cosas más complicadas, tiene 23 semanas de embarazo y fue hospitalizada esta semana con temor a un nacimiento prematuro causado por el estrés. Ahora cree que está luchando para salvar a su bebé y a su hogar.

“Se suponía que España era nuestro refugio seguro. Pero se siente como una jungla, donde la fuerte presa de los desprevenidos”, dijo. “Hay una escapatoria en el sistema lo suficientemente grande como para que los delincuentes caminen, con su hogar en sus manos”.

A pesar de la batalla legal en curso que está segura de ganar, insiste en que venderá y regresará a casa, una vez que termine.

“Ya no me siento seguro aquí. No se siente como en casa. Se siente como una traición”.

