Los bomberos en Andalucia advierten de ‘una de las temporadas más peligrosas en décadas’

Los bomberos de Andalucia advierten que están impotentes poco preparados para enfrentar lo que podría ser una de las temporadas de incendios forestales más peligrosos que se ve en décadas.

Las ramas de la Unión de la Unión de Firigios del Movimiento Infoca del Movimiento Infoca han expresado su preocupación por un comienzo de temporada de “alto riesgo”, que comenzó el 1 de junio.

Era una primavera “especialmente lluviosa” que resultaba en una alta carga de combustible de plantas, combinada con temperaturas de mayo extremas no registradas durante más de 50 años.

Los sindicatos también señalaron que Andalucía tiene “el número más bajo de bomberos de bosques activos en décadas”.

LEER MÁS: Mujer en juicio por causaingerido Dispara de matorral de Marbella

Los problemas con la coordinación y las brechas en las operaciones hacen que los bomberos se sientan “indefensos”, dijo Raúl Mena, secretario general del Consejo de Trabajadores de la Agencia de Emergencias Andaluce.

Las operaciones se transfirieron entre dos departamentos diferentes de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía a la Agencia de Seguridad y Gestión de Emergencias Integrales.

“En la transición de una agencia a otra, todos los procesos se han retrasado”, dijo un portavoz del movimiento Infoca.

“En la mayoría de los puntos de control, que deberían tener siete personas, tenemos tres o cuatro. Ha habido una falta de planificación y organización de la operación cuando han tenido meses para hacerlo con calma. Con todo esto, lo primero que está comprometido es nuestra seguridad”.

Aunque se han asignado más fondos y recursos a los bomberos, los vehículos nuevos no cumplen con los requisitos de seguridad y no están adaptados a las carreteras forestales, lo que no está disponible para su uso durante un incendio.

Algunos grupos aún no han recibido equipos de seguridad, como gafas, cascos y guantes.

LEER MÁS: Luchas contra las llamas: los expatriados unen fuerzas con la WWF para proteger contra incendios forestales