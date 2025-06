Mullins It Over: De la propiedad española locura de los puntos ciegos burocráticos, la vida en el extranjero no es todo sol y sangría

Por Charlie Mullins

No me arrepiento de mudarse a España hace un año, pero hay momentos en que realmente llega a casa que estás en cuclillas en el país de otra persona, donde no puedes hacer las reglas.

Es un poco como la Gran Bretaña posterior al Brexit, excepto, sea cual sea la política de ella, el Reino Unido no puede simplemente levantar palos y moverse.

Todavía necesitamos comerciar con la UE, pero ahora no tenemos voz sobre las reglas. ¡Genio!

Donde voy con esta es la idea de los extraños del primer ministro Pedro Sánchez para abofetear un enorme impuesto sobre el 100% de los ciudadanos que no son de la UE que compran propiedades.

La locura absoluta si me preguntas, y me dicen que tiene una oportunidad de bola de nieve en el infierno de convertirse en ley.

Claramente, el Señor Sánchez está tratando de calmar a la multitud anti-Tourista y anti-Second Home al mostrar que está de su lado.

La buena noticia es que, a diferencia de los británicos en 2016, los votantes españoles no se enfrentarán a los extranjeros … ellos saben de qué lado de su Pan Rebanado ¡El aceite de oliva se rocía!

Hablando de problemas de vivienda, no podía creer lo que le sucedió a una mujer expatriada escandinava recientemente: algunos estafadores astutos lograron deslizar su piso debajo de ella. Lo primero que escuchó fue cuando comenzó a recibir cartas amenazantes que le ordenaban que se fuera. Habla de malas noticias en la publicación.

¡Lo que no entiendo es cómo un documento legal colombiano falsificado puede permitir que los gángsters azoten su lugar debajo de usted! Si compra un automóvil robado, no puede conservarlo, entonces, ¿por qué es diferente cuando es un piso?

A veces parece que los expatriados reciben un servicio de segundo nivel de las autoridades locales; Mientras tanto, en el Reino Unido, parece que el gobierno se inclina hacia atrás para ayudar a los inmigrantes: cuanto más ilegal, más ayuda, o eso a menudo aparece.

Supongo que algunos de nosotros podríamos hacerlo mejor aquí si hiciéramos más esfuerzo para aprender el idioma, pero Spanglish hace el trabajo lo suficientemente bien por mí. Curiosamente, escucho que en el Reino Unido, los laboristas están tratando de traer una nueva ley que hace que los inmigrantes tomen una prueba de inglés antes de que puedan obtener cualquier tipo de visa para quedarse.

Quién sabe cómo va a funcionar eso. ¿Comenzará la Royal Navy entregar documentos de prueba a los ilegales en los botes pequeños, y si fallan, es un boleto de regreso a Francia? Lo siguiente que sabe es que el lote laboral de Keir Starmer pagará para enviar tutores privados de inglés a los hoteles de asilo, solo para asegurarse de que los inmigrantes ilegales que viven en la libra del contribuyente estén a la altura, ¡para que puedan solicitar más beneficios!