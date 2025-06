El escándalo Continental Wealth Management (CWM) ha sido uno de los más sórdidos de la comunidad de expatriados de Dog España en los últimos años.

Era una historia que lo tenía todo: una mezcla heterogénea de estafadores codiciosos, gastos extravagantes en villas de lujo y bling y, por supuesto, cientos de víctimas que perdieron sus ahorros de jubilación.

El elenco de villanos mendaces que se presentaron como “asesores financieros” de buena reputación y confiable ha atraído tal notoriedad precisamente porque parecían salirse con la suya.

Gran parte del foco ha estado en el director de CWM y el infame expatriado Jody Smart, el que más visiblemente se benefició de su papel en la arruinación de los retiros de cientos de sus compañeros compatriotas.

LEER MÁS: Exclusivo: Dentro del fraude de pensiones CWM de 35 millones de euros de Costa Blanca, como finalmente se sirve justicia

La única imagen de Darren Kirby conocida Publicaly

Pero la fabulosa vida de Jody como planificadora de bodas, diseñadora de moda y restaurador de Jet-set, está actualmente en espera, mientras que ella trata desesperadamente de luchar contra una sentencia de cárcel de tres años y medio por fraude transmitido en abril.

Sin embargo, se sabe mucho menos sobre las fortunas de su ex pareja y la figura a menudo tocó como el autor intelectual y el principal culpable del fraude.

Se creía que Darren Kirby estaba al viento, habiendo escapado de las torpas garras de la justicia española cuando todo finalmente se desmoronó.

Pero Olive Press logró rastrear al jugador de 60 años, ocho años después, para una conversación en el récord sobre lo que realmente sucedió en esos años embriagadores entre 2009, cuando fundó CWM y su colapso en 2017.

“Necesito esto para mi alma, porque ha habido tantos errores equivocados en mí”, comenzó.

Pero lejos de hacer un tan esperado mea culpaEn cambio, Kirby lanzó una defensa estridente de su conducta con CWM.

“Daría mi vida hoy para que todos recuperen su dinero […] Pero no hubo fraude desde mi final, de CWM, y eso incluye a Jody ”.

En cambio, admitió que había sido “negligente” con quien había confiado, y culpó a las horrendas pérdidas financieras por una “falta de diligencia debida”.

LEER MÁS: EXCLUSIVO: ‘MaineMind’ del escándalo de pensiones de CWM niega que se acelere, ya que el ex pareja es encarcelado en España

Jody Smart, quien fue el director de CWM y enfrenta 3.5 años en la cárcel

De alrededor de los 1,000 clientes de CWM, Kirby estimó que un tercio fue seriamente afectado, con pérdidas totales por un total de alrededor de 35 millones de euros.

“Iré y tomaré una prueba de detector de mentiras en cualquier parte del mundo que elijas: CWM no cometió fraude”, insistió.

“Éramos el intermediario, nunca recibimos el dinero de los clientes, porque eso es ilegal.

En cambio, convirtió la conversación en las pensiones de Momentum Pensions Malta “porque nos ofrecieron los instrumentos de inversión”.

Kirby explicó que CWM fue guiado por una lista de lo que podían invertir, pero el impulso “no hizo su diligencia debida”.

“Ninguno de los proveedores de pensiones lo hace: esta es una bomba de tiempo que explota el mundo, y ahora van a resolver quién está en el zoológico.

“Éramos un grupo asesor financiero, nunca dimos consejos a ningún cliente, pero fuimos guiados por una serie de compañías que colectivamente valen un par de billón. Pero nunca hicieron su debida diligencia.

“¿Por qué? No se trata exactamente de fraude penal, se trata de comisión y fondos bajo administración.

LEER MÁS: No aparece mi firma: el jefe de moda británico Jody Smart para apelar la condena por fraude CWM que niega que “miles de expatriados se vieron afectados” en la estafa de pensiones gigantes

CWM comenzó en lujosas oficinas en el Hotel Marriott en Denia en Costa Blanca

“Cuando enviamos estos fondos de cartera a estas personas, los esperábamos bajo orientación, porque ellos eran los que ofrecían los instrumentos.

“Doble D: siempre haga diligencia, en lugar de perseguir e intentar construir una cartera de fondos bajo administración”.

Kirby también puso en duda la preferencia de “bajo riesgo” de los clientes de CWM que creían que sus pensiones estaban invirtiendo en fondos seguros de “vainilla”.

“Es horrible que cualquiera piense que había firmas forjadas, o clientes que pensaban que iban a fondos de vainilla cuando no lo estaban.

“Pero los compradores son mentirosos. Quizás el año anterior ganó dinero, entonces, por supuesto, no se quejaron”.

A pesar de la gran riqueza que desapareció, los años intermedios no han sido amables con Kirby.

LEER MÁS: Choque para cientos de víctimas de expatriados a medida que la corte desestima el gigante de 35 millones de euros CWM Pension Fraude Case

Jody Smart a menudo ha sido la cara del escándalo, disfrutando de la alta vida de Bentleys y las costosas marcas de moda

El ex asesor financiero ha pasado los últimos años trabajando £ 150 empleos impares en cocinas de pub en el área de Maidenhead entre Reading y Londres.

Los testigos oculares le han dicho a Olive Press que el Jet Jet ha estado viviendo de la red prácticamente sin hogar, durmiendo en su Ford Focus y ‘bebiendo una botella de vodka al día’.

Según los informes, Kirby incluso confesó a los compañeros de trabajo que había “perdido € 20 millones” y que ya no podía ir a España como “los Guardia Civil son detrás de mí”.

“Ha terminado, el tipo es historia”, dijo un individuo el año pasado que pidió no ser nombrado.

Kirby le dijo a este periódico que había dejado España con “solo 50 € en mi bolsillo, y que un cliente me dio”.

Está muy lejos de la configuración de lujosa en el Hotel Costa Blanca Marriott en Denia, donde comenzó la gestión de patrimonio continental hace tantos años alrededor de 2009.

“Tenía las oficinas más impresionantes y hermosas para un alquiler fijo de aproximadamente 2,000 € al mes con un contrato de cinco años”, explicó.

LEER MÁS: Las amenazas violentas mantuvieron al diseñador de moda Jody Smart vinculado a la firma de pensiones deshonrado CWM en la Costa Blanca de España

Explicó que tenía una “gran reputación” en ese momento, y citó una referencia que fue dada por el ex CEO de Boss e Inter Alliance Stephen O’Leary: “Sin duda, Darren Kirby es indudable”.

Algún tiempo antes de los Juegos Olímpicos de Londres en 2012, Kirby conoció a Smart mientras trabajaba como limpiador de piscinas para su hermano Patrick.

Es bien sabido que se convirtieron en un artículo, y Kirby dice que pronto “presionó para unirse a la compañía”.

Mientras tanto, Kirby contrató a Alan Goringe, un contador público ‘alcohólico’ y retirado, como director financiero ‘alrededor de 2013 o 2014’ con un salario de € 35,000.

“No sabía en ese momento que él era un alcohólico que terminó bebiendo cajas de vino de cocina del supermercado en los últimos días de su vida”, afirmó Kirby.

Goringe, quien murió en 2019, inicialmente fue coacusado en el juicio de fraude de Denia contra CWM. El juez finalmente lo desestimó en 2023 por falta de evidencia.

Sin embargo, según Kirby, CWM estaba funcionando bien hasta que ‘comenzó a cansarse’ alrededor de 2015, y decidió que quería ‘dar un paso atrás’ de la carrera diaria.

Actuando sobre presunto asesoramiento de los abogados de la compañía Vives Pons, Kirby reformuló a CWM como Continental Wealth Trust y designó a Smart como director y administrador exclusivo, con Goringe la supuesta mano guía sobre el Tiller.

Curiosamente, Kirby también asignó su casa, su auto y todos los otros activos que poseía en el nombre de Smart ‘Sobre el consejo de los abogados’, elementos que luego ‘Strip de activos’ de los huesos de la compañía.

Smart acusaría a Kirby de deliberadamente, y coercitivamente, estableciéndola como una palmada para tomar el rap cuando las cosas se desmoronaron.

¿La respuesta de Kirby? “¿Así que ahora tengo una bola de cristal y pensé que si las cosas van a?

Agregó que CWM ‘nunca forjó firmas hasta donde yo sé’ y Jody ‘nunca vio a un cliente, la protegeré allí’.

“Es posible que los haya recomendado, pero nunca habló con un cliente o recibió consejos o dio consejos, por lo que me estreso nuevamente, no culpable en el tribunal de justicia. Su sentencia de cárcel no me da placer.

“¿Dimos malos consejos cuando estaba a cargo? No, no lo hicimos cuando lo entregué.

Él continuó: “Quiero decir, obviamente lo hicimos [give bad advice]pero no había fraude. No tomamos la pensión del cliente cuando estaba a cargo de la empresa y pensamos que tendríamos un poco de apuesta.

“Incluso cuando me entregué a un contador público y Jody y me alejé, todavía no lo hicieron [commit fraud]porque es imposible ya que nunca vemos el dinero “.

Sin embargo, numerosos clientes de CWM en la época de su colapso recordaron haber recibido llamadas telefónicas amenazantes de Kirby.

Otros hablaron de ser empujados a firmar documentos por el agresivo equipo de ejecutivos y vendedores de Kirby mientras docenas de personas hablaban públicamente contra Kirby y CWM.

Pero para Kirby, sus verdaderos errores fueron “quitarme el ojo de la pelota” y “confiar a un contador alcohólico y a un Olmard a quien nunca me encantó cuidar a la empresa”.

“Ese es mi fracaso, es mi culpa.

“Me quedaré allí en el tribunal de justicia, en los Tribunales Reales de Justicia en Londres o Madrid, y asumiré esa responsabilidad.

“Y si Dios dice: ‘Toma dos años, amigo’, es un lanzamiento para mí”.

Independientemente de si el fraude tuvo lugar con o sin el conocimiento de Kirby, la lista de delitos que el personal y los asociados de CWM supuestamente perpetrados es el piloto.

La llamada de cómplices incluye a los miembros de la familia Patrik y Dawn Kirby, además de Gerente de Portafolio Anthony Downs y Stephen Ward de las principales soluciones de pensiones de ‘Compañía hermana’.

También hubo una gran cantidad de asesores supuestamente no calificados; Dean Stogsdill, Anthony Downs y Neil Hathaway en la ‘firma de inversión offshore independiente’.

Aunque Kirby afirmó que tenía licencia para operar a través de su membresía en Inter Alliance, una red de asesores financieros, Momentum no pudo probarlo al regulador financiero maltés.

Pero quizás la acusación más espantosa es que CWM invirtió los ahorros de jubilación de sus clientes en ‘notas estructuradas’ de alto riesgo, inadecuadas para ‘inversores minoristas’ y como el juego.

Estas inversiones pagaron tarifas exorbitantes y comisiones ocultas, automáticamente ilegales, a los ejecutivos de CWM que provienen directamente de las botas de pensiones de los clientes.

Kirby explicó que la Comisión sobre el instrumento de inversión podría ser de alrededor del 7-8% y hasta el 15%, tomada del cliente durante un período de 5-8 años, dependiendo de la estructura, pero la cifra no fue establecida por él o CWM.

“No establecemos las tasas de comisión. Hecho.

“En cada mundo, en cada faceta de los servicios financieros, habrá personas que se venderán por comisión. Habrá algunas personas que venden para proteger a su cliente y todo lo demás”.

Una serie de casos se presentaron finalmente ante el árbitro maltés para los servicios financieros (OAFS), la jurisdicción donde operaban muchos de los proveedores de pensiones involucrados.

El árbitro descubrió en gran medida que no había pruebas suficientes de que CWM estaba regulado y con licencia para dar asesoramiento de inversión, mientras que el impulso no supervisó adecuadamente los tipos de inversiones que se realizaban.

Se ordenó a Momentum que pagara alrededor de £ 7 millones a los clientes, mientras que Kirby afirmó a Olive Press que CWM había pagado alrededor de € 1.5 millones a los clientes en compensación.

Kirby le dijo a The Olive Press que para hacer este día todavía recibe amenazas de muerte y que su vida está efectivamente a la edad de 60 años.