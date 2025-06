La casa club en Banus ha organizado todos los grandes eventos deportivos durante el último año ... y a medida que alcanza su primer cumpleaños, las cosas apenas comienzan

Todo comenzó hace un año en los gloriosos euros 2024.

Una final de ensueño que reúne España e Inglaterra, la casa club no podría haber pedido un mejor mes para lanzarse.

Garantizar cientos de seguidores de todos los países europeos durante el torneo de cuatro semanas, mantener a estas dos naciones más importantes hasta el final fue un sueño hecho realidad.

Una noche en que el Grande y el Bien de la Costa del Sol estuvo presente, así como nombres famosos en el mundo del fútbol, ​​incluido el ex delantero de Inglaterra Wayne Rooney, el bar deportivo acaba de fortalecer desde entonces.

Wayne Rooney (extremo izquierdo) en la casa club

Prometiendo mostrar casi cualquier juego de fútbol, ​​la casa club, que se encuentra por debajo del popular restaurante La Sala en Puerto Banus, también televisa todos los principales juegos de cricket, golf y rugby.

Ya sea que esté buscando ver a los leones británicos debajo, un campeonato que juega fuera de la final o los maestros de EE. UU., Este es su lugar.

Docenas de diferentes lugares para sentarse e incluso más pantallas, este es un bar deportivo con una diferencia sorprendente.

El lujoso espacio de 900 m² tiene una inversión multimillonaria y cuenta con simuladores de golf Trackman de vanguardia de vanguardia, avanzados Dartsee Dartboards y más de 50 televisores equipados con tecnología de Zapping.

Ha introducido un sistema pionero de cerveza Mahou de autoservicio, permitiendo a los invitados rellenar sus anteojos en sus mesas. Hay estacionamiento de valet de cortesía.

En particular, también comparte una cocina con el galardonado restaurante La Sala Restaurant de 15 años.

Entonces, ya sea que esté buscando una pizza en su horno napolitano, o algo más elaborado, la calidad está garantizada.

El bar deportivo se lanzó en junio del año pasado con bailarines de fuego, champán y una serie de ex futbolistas de la Premier League, que son inversores en el negocio.

Incluyeron a cuatro leyendas de los Spurs, David Bentley, Dean Austin, Stephen Carr y Harry Winks, que ahora juega en Leicester.

La leyenda de los Spurs David Bentley en la casa club

Los Aces estaban disponibles para asegurarse de que la fiesta realmente comenzó.

Winks, de 28 años, que es un visitante habitual de Marbella, le dijo a Olive Press: “Amo a Marbella y este lugar va a ser increíble”, dijo. “Solo soy un inversor realmente pequeño, pero estoy seguro de que pagará”.

David Bentley agregó: “Este es el primer lugar deportivo realmente decente de su tipo en Marbella. Es genial estar aquí y seguir involucrado”.

Otras antiguas estrellas de la casa fueron Paul Robinson, Chris Hugues y el popular experto en televisión Alex Scott.

El jefe de La Sala, Ian Radford, le dijo la prensa de oliva: “Fue toque y listo, estaría listo a tiempo para los euros, pero de alguna manera lo conseguimos sobre la línea.

“No podríamos haber pedido un mejor comienzo y el año ha pasado”.

Para coincidir con el histórico primer aniversario, el Grupo Sala también se ha asociado con el nuevo Festival Costa del Sol como socio oficial de hospitalidad.

El festival se extiende del 22 de agosto y está justo al final del Marbella Arena, y presenta una serie de espectáculos en vivo que incluyen actuaciones tributo a Queen, The Beatles y Michael Jackson.

Como parte de la asociación, todos los titulares de boletos del festival recibirán las recompensas exclusivas de lealtad de Elevate Group de Sala Group. Esto incluye un crédito de 20 euros por bebidas en la casa club antes o después de cualquier espectáculo, más un descuento del 10% en todos los lugares de los grupos de Sala, incluidos La Sala by the Sea and Oak Firehouse.

Para obtener más información, envíe un correo electrónico a reservations@lasalabanus.com o llame al 952814145