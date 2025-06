Número de días superiores a 40 ° C a principios de junio en España duplica todos los días anteriores combinados en 2025

España ha experimentado un comienzo abrasador y sin precedentes del verano, con temperaturas récord en el sur que envía termómetros que se elevan por encima de los 40 ° C en múltiples provincias.

Increíblemente, para el 8 de junio, el aeropuerto de Sevilla ya había registrado cuatro días por encima de los 40 ° C, más que en todo el mes de junio durante cualquier año anterior desde que comenzaron los registros en 1951.

Para poner eso en contexto: ningún otro año registrado ha visto más de dos días por encima de los 40 ° C en Sevilla antes de la segunda semana de junio.

De hecho, el calor temprano abrasador ha superado el número de días extremos en comparación con todos los demás años combinados para el mismo período en un 125%, según los datos provisionales publicados por Aemet, la Agencia Meteorológica Nacional de España.

Los reclinos deberían eso

Se dirige de alguna manera a disipar las afirmaciones de que “España siempre está caliente en el verano”, y sigue lo que los meteorólogos llaman un episodio de calor “absolutamente excepcional”.

El domingo 8 de junio, el Mercurio bateó 42.9 ° C en Moron de la Frontera, justo al sureste de Sevilla, con Montoro en Córdoba no muy lejos a los 42.7 ° C.

Otras ciudades de la provincia de Sevilla también superaron la marca de 42c también, incluida Carmona (42.7c), Fuentes de Andalucía (42.6c) y el aeropuerto en sí, que también registró 42.6c.

Alrededor de cuarenta estaciones meteorológicas de Aemet en todo el país golpearon o superaron los 40 ° C solo el domingo.

La agencia confirmó que estas son las temperaturas más tempranas de más de 42 ° C jamás registradas en Sevilla, superando al máximo anterior de los primeros de junio el 12 de junio de 2012.

Si bien el sur de España se enfriará ligeramente esta semana, se espera que las temperaturas suban más en el norte.

