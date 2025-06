Vida en España: ¿Son las tiendas dulces un negocio moribundo? Zoe Dahse investiga el destino de una tradición azucarada

Uno de mis primeros recuerdos de España no es de una comida histórica o familiar: es una tienda de dulces. Tenía solo tres años y visitaba a Bilbao con mi papá cuando aparecimos en una pequeña tienda donde me sobrecargué al encontrarlo apilado de pared a pared con golosinas coloridas.

El comerciante me entregó una bolsa de plástico y me quedó en un poco, deambulando por los pasillos, examinando seriamente con ojos abiertos todos los dulces y chocolates seductores en oferta.

Fue una alegría pura y mágica para Little Me, un recuerdo que se me ha quedado mucho tiempo después de que la fiebre del azúcar se desvaneció.

Años más tarde, quería averiguar si todavía existe el mismo tipo de cultura en España, y qué, si algo, ha cambiado en los 18 años posteriores.

Los Chuches (dulces) siguen siendo, evidentemente, una gran parte de las tiendas de comestibles españoles. Ingrese cualquier DIA, Carrefour o Mercadona y los pasillos dulces son abundantes. Las tiendas dulces más tradicionales todavía existen.

Para descubrirlo, visité San Pedro Alcantara, donde conocí a un hombre que desafía las probabilidades, y demostrando que por ahora, al menos, la tienda de dulces todavía tiene un lugar en el corazón minorista de España.

1000 tentaciones en San Pedro de Alcantara

José Manuel Nuno García, conocido por todos como Nuno, es el dueño de Sweet Shop 1000 Tentaciones, en San Pedro Alcantara. El nombre, adecuadamente, significa 1000 tentaciones. La tienda es un negocio familiar que dirige con su esposa Yana, y ha estado operando durante dos años. La gente de su hogar original, en Asturias, le advirtió contra el negocio, diciendo que solo duraría un par de meses. Pero ahora, la tienda ha estado en funcionamiento durante dos años, y el negocio está bien.

Su tienda tiene más de 70 dulces. Me dice que la forma clásica de tomar una bolsa, algunos guantes y leer la lectura de lo que desea es común. Sin embargo, en el mundo actual, las redes sociales han cambiado significativamente el negocio de vender dulces.

“Puedes pedir esto y esto, lo que sea muy viral en este momento. Actualmente, hay mucha demanda de dulces ácidos y dulces de Suecia”. Nuno señala que Scandi Candi, otra tienda de dulces a un par de minutos más adelante, ofrece dulces principalmente de países escandinavos.

Hay inconvenientes en esta demanda de dulces importados. Por ejemplo, las fechas de vencimiento y las largas distancias significan que las cosas no se pueden devolver. Económicamente, también tiene que asegurarse de que el aire acondicionado esté en todo el tiempo para que los chocolates internacionales, como las risitas, no se derritan. “Durante el apagón estaba rezando todo el día para que el chocolate no se derretiera”, dice, riendo. También tiene ocho refrigeradores que necesita seguir corriendo: “La gente también viene a comprar bebidas, no solo dulces”.

La tienda cuenta con más de 70 dulces. Crédito: propio del autor.

En comparación con los “kioskos” público, las tiendas de dulces son un poco más riesgosas. Los kioskos son propiedad del Ayuntamiento y tienen que pagar tarifas de alquiler más pequeñas. También siempre están en lugares estratégicos como la calle o fuera de una escuela. Sin embargo, señala que la tradición de poder elegir y elegir dulces se pierde en los quioscos, ya que debe preguntarle al propietario lo que desea.

Nuno subraya que en el norte de España, de donde es, hay más tiendas de dulces como la suya, pero tienden a tener menos productos importados ya que la demanda de los expatriados no existe allí. Aquí, los estadounidenses, noruegos y sauditas visitan con frecuencia su tienda. “La gente tiene mucho más dinero aquí, y ahí es donde ves la diferencia”.

Pero puede ser un negocio arriesgado. Si algo no se vende, el dinero se pierde. Por ejemplo, en este momento, Squid Game Sweets, basados ​​en el popular programa de televisión de Netflix, se venden pero masticando chicles de Estados Unidos no tanto.

Crédito: propio del autor.

Las importaciones también son caras: una caja de 24 risitas, por ejemplo, puede costar 36 € y si no se venden, pueden convertirse en dinero en el desagüe.

“Los dulces no son una necesidad como el pan o la leche, son una compra de impulso. Eso hace que el negocio sea un poco más riesgoso”. Explica que sus clientes son generalmente niños y niñas, con más niñas que niños.

¿Ha visto un cambio desde que era un niño en cómo ha cambiado la cultura de la tienda?

“Cuando era niño, no compré algo todos los días, en estos días las cosas son diferentes, los tiempos han cambiado, la gente viene aquí mucho más que antes”. Hablando específicamente sobre Marbella: “Es un mundo diferente, es un nivel de capacidad financiera que es escandalosa, es como Las Vegas”.

“No puedo decirle a la gente de regreso a casa, en Asturias, que la gente viene aquí para gastar 80 € o 100 € por semana en dulces, personas que tienen autos y mucho dinero”.

¿Qué pasa con el hecho de que los dulces contribuyen a la obesidad?

“En general, veo que las personas de los países del norte se cuidarán a sí mismas, y harán mucho más ejercicio o se niegan a comer azúcar. Los sudamericanos genéticamente son más gordos, pero también comen mucho, beben y fiesta. Los jóvenes también se cuidan mucho más ahora”.

Agrega que la salud también tiene mucho que ver con el clima. Él mismo se mudó aquí de Asturias porque sufre de asma y obesidad. Para él, el traslado a Marbella ha hecho maravillas con su salud.

Dulces en abundancia … Crédito: el autor.

Si puede, apoye las tiendas dulces locales hoy: se ofrece mucho y seguramente encontrará algo que le haga cosquillas en sus papilas gustativas.

