El Templo Romano histórico en España Córdoba finalmente se vuelve a abrir después de la restauración de € 750k

Si conoce a Córdoba central, es probable que reconozca las altísimas columnas corintias que se extienden casi 40 pies en el profundo cielo andaluz.

Estos restos dramáticos pertenecen al templo romano de Córdoba, parcialmente reconstruido durante la década de 1960 en lo que ahora a menudo se llama un “trabajo fallido”. Sin embargo, después de décadas de contratiempos y retrasos, el monumento finalmente ha reabierto al público.

Desde el 19 de junio, tanto los lugareños como los visitantes han podido ascender y caminar entre las imponentes columnas, apreciando sus capitales adornadas de cerca y teniendo una vista recientemente accesible de la ciudad. Lo más emocionante de todo es que podemos tener una mejor idea de lo que este templo para la adoración imperial, construida originalmente en el primer siglo DC, puede que una vez se haya visto.

El alcalde José María Bellido dio la bienvenida a la finalización de esta fase de restauración y la reapertura tan esperada. Marca el final de una saga que abarca más de diez años, durante el cual los contratos y retrasos fallidos retrocedieron la apertura de 2015 originalmente programada.

Hablando desde el pórtico del Templo, donde los sacerdotes antiguos alguna vez estuvieron de pie para ofrecer sacrificios mientras el público se reunía en una terraza más baja, el alcalde anunció la construcción de una plataforma que ahora guía a los visitantes, a través de rampas y escaleras, en el corazón del monumento. Desde este punto de vista, los visitantes pueden ver los cimientos del “Naos”, el santuario interno del templo, así como los restos del altar utilizado para las ofrendas.

Esta fase del proyecto, financiada con € 750,000 de fondos europeos de próxima generación, ahora será administrada por el Departamento de Cultura del Ayuntamiento, en colaboración con el Incentifor de la Compañía Especialista.

Durante los primeros tres meses, las visitas guiadas se ofrecerán dos veces al día de lunes a viernes, a las 10:30 a.m. y las 12:00 p.m., y tres veces al día los fines de semana y los días festivos, a las 10:00 a.m., 11:00 a.m. y 12:00 mediodía. Cada recorrido se limita a treinta participantes y se puede reservar en visitastemploromano.incentifor.com.

A partir de septiembre, el Consejo de la Ciudad planea lanzar una licitación conjunta para administrar boletos y reservas no solo para el Templo Romano sino también para otros sitios clave del patrimonio, incluida el Centro de Interpretación Patios de Córdoba en Calle Trueque, los Mausoleums de Puerta Gallegos y la Puerta del Puente.

Si bien esta reapertura marca un hito importante, es solo el comienzo. El Ayuntamiento ya está planeando la siguiente fase: un centro de interpretación dedicado que brindará a los visitantes una visión más profunda del templo y sus diversos componentes arquitectónicos y ceremoniales. “Tendremos que acostumbrarnos a mantener regularmente el Templo Romano”, señaló el alcalde, señalando que este sitio al aire libre requerirá un mantenimiento continuo debido al crecimiento y la exposición de la vegetación natural.

La reconstrucción dirigida por Félix Hernández en la década de 1960, utilizando un método ahora fuera de lo que se conoce como anastilosis, era irreversible. Como tal, el templo ya no puede considerarse un sitio arqueológico tradicional. El arqueólogo municipal Juan Murillo explicó que después de un extenso estudio y debate, se tomó una decisión de retener la controvertida estructura de Hernández, que ahora forma parte de la designación oficial del templo como un sitio de interés cultural.

Pronto, los visitantes podrán comenzar su recorrido desde Calle Claudio Marcelo, entrando detrás del pórtico hacia el área de la columna, que ahora se encuentra en la cima de una gran plataforma de ladrillo. Dentro de esta estructura hay restos arqueológicos, especialmente capitales, y más abajo, accesible por escaleras, hallazgos antiguos adicionales.

Pero el momento más sorprendente espera en la parte superior de una escalera recientemente construida, lo que conduce a un área previamente inaccesible: el corazón del templo romano, sentado entre sus columnas monumentales.

