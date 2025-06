Pesadilla de burocracia para la apuesta de la pareja británica para poner paneles solares en su casa de Costa del Sol

Paul Bradbury y su esposa se han encontrado sumidos en una batalla de licencias con las autoridades locales que les impiden instalar paneles solares en su hogar.

La pareja de pensionistas quería instalar los paneles en su Finca rústica en Alhaurin de La Torre, pero se han encontrado incapaces a pesar del ayuntamiento local y la junta que promueven la instalación de paneles solares.

Después de bajar al ayuntamiento para pagar la tarifa de € 64.52, se sorprendieron al descubrir que se les negó el permiso, ya que no tenían una licencia de primera ocupación (LPO).

El ayuntamiento insistió en que el único camino a seguir era que la pareja solicitara a un arquitecto técnico para presentar un informe que les permita obtener una licencia de SAFO (Situacion Asimilada A Fuera de Ordenacion).

Paul Bradbury, expatriado durante 25 años.

Un SAFO que es un documento que permitiría la construcción de los paneles solares en la casa.

La licencia solo es aplicable en Andalucia y el costo se calcula en el 6% del valor presente de la propiedad.

Leer más: Marblanc Solar: El instalador de Marbella detrás de un aumento del 3,200% en propuestas solares

La pareja fue, sin embargo, “nunca se dio cuenta de [the need for a SAFO] antes.”

Solicitar un SAFO pondría a la pareja más de 13 Grand de su bolsillo, una suma que Paul dice que “no había forma de que pudiéramos pagar”.

“Lo que más nos molestó fue que después de 2001 pusimos 2 licencias para pequeñas obras en nuestro techo y construyendo paredes y se les otorgó sin mencionar esta nueva ley y se nos permitió proceder”.

Cuando Pablo fue al consejo local para disputar su afirmación de que no había un registro previo de las licencias antes mencionadas, pruebas en la mano, el consejo afirmó que era una supervisión.

También dijeron que a partir de 2001 hubo un período de transición entre SAFOS que se promulgó por completo, y que como resultado no había sido mencionado antes.

A pesar de explicar esto al consejo, “no les van a otorgar permiso para los paneles solares”.

La pareja agregó que “como pensionistas nos sentimos totalmente molestos y frustrados por todo esto”.

Irónicamente, los vecinos de la pareja han evadido ser multados, y cuando se les preguntó, no eran conscientes de la necesidad de una licencia.

Leer más: el primer ministro de España defiende la energía solar a pesar del caos de la cuadrícula que dejó a millones en la oscuridad

La pareja explicó que “muchos de nuestros vecinos han realizado trabajos importantes en sus propiedades, incluidos los paneles instalados sin licencias”.

Para poder instalar 12 paneles solares en su propiedad rústica, la pareja tendría que gastar más de 20,000 euros en total, algo que ambos argumentan no ayuda a alentar a las personas a ser ecológicos.

Este problema podría afectar a muchas personas que eran compradores en efectivo de propiedades antes de 2001. La pareja espera que al contar su historia puedan “advertir a otros y evitar que los ciudadanos respetuosos de la ley enfrenten esta horrible situación estresante”.

Haga clic aquí para leer más noticias de Andalucia de Olive Press.