Barcelona registra la temperatura más alta de junio, a medida que la investigación se lanzó a la muerte del limpiador callejero femenino, 51

Barcelona registró su temperatura más alta de junio el lunes mientras España continúa horneando en una sofocante ola de calor.

El Observatorio Fabra, un observatorio astronómico que pasa por alto a Barcelona desde una elevación de 415 metros sobre el nivel del mar, registró un máximo de 37.6c, superando el récord anterior de 37.3c establecido en junio de 2019.

En una señal de las temperaturas inusualmente altas de este año, cuatro de los doce días de junio más cálidos registrados en Barcelona han llegado en 2025.

Por primera vez desde que comenzaron los registros, las temperaturas en el centro de la ciudad de Barcelona no lograron caer por debajo de los 20 ° C en ningún momento durante el mes.

Durante las últimas once noches de junio, las temperaturas del centro de la ciudad nunca cayeron por debajo de los 25 ° C.

Las temperaturas récord se producen cuando el Ayuntamiento de Barcelona inicia una investigación sobre la muerte de un limpiador callejero el sábado, cuando la capital catalana registró máximos superiores a los 35 ° C.

Barcelona ha experimentado su más cálido junio registrado, con temperaturas en el centro de la ciudad que no cae por debajo de los 20 ° C en ningún momento durante el mes. Crédito: Cordon Press

La mujer de 51 años trabajó de 2.30 p.m. a 9.30 p.m. en el famoso barrio gótico de la ciudad, pero de repente se derrumbó en casa después de su turno.

En un comunicado el lunes por la mañana, el consejo descartó el lanzamiento de una investigación interna en medio de las reclamaciones de que FCC, la compañía contrató para proporcionar servicios de limpieza de calles, argumentó que había cumplido con todos los protocolos de seguridad relacionados con la ondas térmicas.

Pero los funcionarios lanzaron un giro en U después de los mensajes vistos por la hoja ancha española El País reveló que la mujer se había quejado de sentirse enferma.

La mujer le escribió un mensaje de WhatsApp a un amigo en el que dijo: “Hola cariño. Perdón por no volverte antes. Tenía una tarde muy mala. No solo por el desastre, sino porque pensé que me estaba muriendo. Tenía dolor en los brazos, el pecho y el cuello, como calambres. Estaba en Campellans. [a street near Barcelona cathedral]. “

Haga clic aquí para leer más noticias meteorológicas de Olive Press.