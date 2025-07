Málaga se convertirá en un horno mientras los infames vientos de ‘secador de pelo’ de terral se dirigen hacia el sur

España se está preparando para una intensa ola de calor a medida que las temperaturas se elevan a un abrasador de 42 ° C en gran parte del país, con los temidos vientos terrales listos para explotar la provincia de Malaga desde el viernes.

El servicio meteorológico español Aemet ha emitido advertencias de calor naranja para grandes extensiones del sur de España, y se espera que el mercurio suba implacablemente en los próximos días.

Ayer marcó el comienzo del Canícula – El período estadísticamente más popular del año de España, que se extiende durante 30 días hasta el 15 de agosto, y el país ya siente el calor.

? Horno Ibérico? ???? La Presencia de Aire Cálido de Origen Subtropical Sobre Nosotros, Reforzada por Un potente anticiclón, dispararará los episodios de calor extremo en las próximas jornadas. La Continentalidad de la Península Hará El Resto? ? Información de Más: … pic.twitter.com/efvj6gj39q – Meteado | tiempo.com (@meteoredes) 15 de julio de 2025

El valle de Guadalquivir y Sierra Morena ya están bajo alertas de naranja, ya que las temperaturas amenazan con alcanzar los 41C hoy.

La ciudad de El Granado de Huelva, que recientemente estableció el récord de junio con 46C, fue alcanzado por otro 40.7 ° C de los ampollas el lunes, lo que la convirtió en la única estación meteorológica en España en romper la barrera de 40c.

Otras ciudades andalucianas se acercaron, con Andujar y Córdoba bateando 39.8c.

Pero lo peor está por venir.

Se pronostica que el miércoles será el día más caluroso de la semana, con temperaturas que alcanzan los 42 ° C en el interior del valle de Guadalquivir.

Las áreas costeras tampoco escaparán indemne.

El área metropolitana de Málaga y el valle de Guadalhorce están listos para soportar la peor parte de los famosos vientos terrales desde el viernes en adelante.

Estos vientos calientes y secos, a menudo doblados ‘vientos de secador de pelo’ por parte de los lugareños, empujarán las temperaturas a 40 ° C o más y podrían persistir durante hasta cuatro días.

El fenómeno terral ocurre cuando las masas de aire caliente desde el interior se canalizan a través de pases de montaña hacia la costa, creando condiciones similares al horno que pueden hacer que la vida sea insoportable incluso cerca del mar.

Los vientos son particularmente feroces en el área de Málaga, donde pueden convertir la Costa del Sol en un horno.

El alivio finalmente puede llegar el viernes en el noroeste de España, donde se espera que las temperaturas comiencen a caer.

Sin embargo, la costa mediterránea continuará horneando, con el calor realmente intensificándose en estas áreas, incluso a medida que otras partes del país se enfrían.

La noche ofrecerá un pequeño respiro, con las noches tropicales pronosticados en gran parte de España. Las temperaturas mínimas permanecerán por encima de 20-22 ° C a lo largo de la costa mediterránea, el sur de España y las Islas Canarias, y algunas áreas no caen por debajo de un sofocante 25 ° C.

Las únicas áreas para escapar de la peor del calor serán las afectadas por fuertes vientos.

La tramontana en la región de Ampurdán y los vientos comerciales en los Canarias proporcionarán cierto alivio, mientras que el viento de Cierzo en el valle de Ebro mantendrá las temperaturas de Zaragoza por debajo de 32-33c.

Los expertos en clima advierten que después de un breve respiro este fin de semana, se espera otro aumento de calor desde el domingo en adelante, prolongando la miseria tanto para los residentes como para los turistas.

Las autoridades instan a las personas a mantenerse hidratadas, evitar actividades al aire libre durante las horas más calurosas y buscar espacios con aire acondicionado cuando sea posible.

