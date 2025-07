Esto es lo que necesita saber sobre las nuevas reglas turísticas de Málaga

Si te diriges a Málaga este verano, empaca más que solo protector solar, necesitarás una nueva mentalidad.

La ciudad del sur de español ha lanzado un conjunto de nuevas ‘reglas’ para los turistas, y no son sus consejos de viaje promedio. Con el objetivo de frenar el comportamiento disruptivo, la campaña ‘Mejorar su estadía’ de Málaga acaba de lanzar una lista de 10 puntos de DoS y No se debe hacer, con multas para aquellos que no cumplen.

‘Cubra y mantenga callada’ son las principales instrucciones en la lista, que se enyulan en autobuses, vallas publicitarias y plataformas de redes sociales. El objetivo es aliviar las crecientes tensiones entre los visitantes y los lugareños, que afirman que la ciudad se abrochan bajo el peso del turismo de masas.

Los ‘consejos’ incluyen mantener el ruido bajo, especialmente por la noche, sin gritos ni música en broma en áreas residenciales.

Además de eso, vístase respetuosamente. Los atuendos escasos y la piel desnuda están bien en la playa, pero no se pague por la ciudad en su ropa de playa.

Recuerde que las áreas peatonales están fuera de los límites para scooters y bicicletas, y usan contenedores y baños designados.

Y los lugareños han tenido suficientes basura, embriaguez pública y otro comportamiento irrespetuoso, con multas de hasta 750 € por infracciones.

