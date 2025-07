La pesadilla de la pareja de ancianos termina después de que los ocupantes ilegales británicos salen de Mallorca Apartment, poseer más de 20 €

Una pareja española de ancianos ha suspirado de alivio después de que unooquero británico se mudó de su apartamento de Mallorca después de no pagar el alquiler durante unos 18 meses.

Maria Elena Collado y José Maria Pérez, ambos en sus setenta, poseen la propiedad del mar en un bloque de apartamentos en el área de El Toro de Calvia.

Los eventos dieron un giro inoportuno después de que una mujer británica y sus dos hijos se mudaron con un nacional irlandés hace casi tres años.

Maria Elena fuera de El Toro Block

El alquiler mensual de 900 € se pagó hasta que el hombre irlandés se fue en noviembre de 2023.

El alquiler poco después dejó de ser entregado por encima de alrededor de € 17,000 adeudados.

Además de eso, había cargos por agua, basura, impuesto a la propiedad, más tarifas comunitarias.

Maria Elena Collado, de 70 años, dijo que el piso de tres dormitorios fue comprado para traer dinero extra porque ella y José María solo tenían pensiones por cuenta propia.

Cuando comenzaron los no pagos, la pareja contrató a un abogado después de que Calvia Council le dijo que la mujer británica y los niños no podían ser desalojados porque son una “familia vulnerable”.

El inquilino ilegal tenía sus costos legales cubiertos por el consejo, mientras que los pensionistas tuvieron que pagar por su abogado, quien les dijo que el británico no podía ser desalojado.

Maria Elena le dijo a la Diario de Mallorca Periódico: “Dijo que no trabajaba y que no podía hacerlo, pero me preguntaba cómo una mujer de 45 años que es fuerte no puede trabajar”.

Ella expresó su gratitud hacia el Plataforma de ocupación afectada y la concejala de Calvia, Juana Maria Prats, por su ayuda durante un tiempo “difícil”.

El portavoz de la plataforma, Ricardo Bravo, dijo Diario de Mallorca Que el caso de los ocupantes ilegales británicos fue un ejemplo de ley introducido durante la pandemia Covid-19 que dificultó desalentar los ocupantes ilegales en dificultades financieras si obtuvieron un informe de servicios sociales que los respaldaron.

Maria Elena dijo que el apartamento había sido “bastante destruido” con daños a las paredes y muebles, junto con vidrios rotos.

A pesar del interés de los posibles inquilinos después de enterarse de su difícil situación, ha decidido realizar reparaciones y vender el apartamento.

“Estamos castigados ya que hemos perdido la confianza en las personas”, agregó.

