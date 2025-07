Desde Almodovar hasta Game of Thrones: ver España a través de sus películas más famosas y su ubicación de la Serie One a la vez

España está lanzando la alfombra roja para los aficionados al cine con un nuevo programa de turismo que permite a los visitantes explorar el país a través de la lente de sus películas y series de televisión favoritas.

La Comisión de Cine de España ha lanzado el España Screen Grand Tour, que conecta a los turistas con ubicaciones que han servido como telón de fondo para las principales producciones internacionales.

Desde el Madrid de Pedro Almodovar hasta los conjuntos de Sevilla de Game of Thrones, el programa aprovecha el creciente fenómeno del ‘turismo de pantalla’, donde más de ocho millones de viajeros en todo el mundo eligen sus destinos de vacaciones en función de lo que han visto en la pantalla.

Los tres grandes del cine español: Pedro Almodovar, Penélope Cruz y Antonio Banderas Crédito: Julie Edwards/Alamy Live News/Cordon Press

La iniciativa financiada por el gobierno comienza con proyectos piloto en cuatro regiones españolas claramente diferentes: Formentera costera, Sevilla Urbana, Galicia rural y los paisajes naturales de Burgos.

Valencia ya ha demostrado el atractivo del concepto, después de haber aparecido en éxitos de taquilla como Tomorrowland y una serie exitosa que incluyen Doctor Who, Andor, Money Heist y Game of Thrones.

Pero es el Sevilla el que realmente roba el espectáculo para los fanáticos de Game of Thrones, con rutas recomendadas que llevan a los visitantes de la Plaza de España al Royal Alcazar, pasando por el Puente Triana, Calle Betis y el vecindario de Santa Cruz.

Calle Betis en Sevilla

El icónico hotel Alfonso XIII incluso se duplicó como una villa californiana en The Crown de Netflix.

Mientras tanto, la provincia de Málaga ha sido inmortalizada en producciones que van desde The English Way hasta la amada serie de los años 80 Blue Summer, mientras que los impresionantes paisajes de Mallorca aparecieron prominentemente en Game of Thrones y The Crown.

Las rutas de turismo de cine ahora abarcan el país, desde seguir el último trabajo de Isabel Coixet en La Rioja hasta explorar el Barcelona medieval a través de la Catedral del Mar, y descubrir los bosques y monumentos históricos de Navarra presentados en las películas de detectives de la trilogía de Baztán.

Puente Triana en Sevilla

Madrid, como era de esperar, aparece en gran medida como la capital cinematográfica de España, con prácticamente todas las películas de Almodovar que incluyen al menos una escena en la capital, junto con clásicos como el doctor Zhivago y los éxitos modernos como el atraco de dinero.

España se ubica como el cuarto país más utilizado para lugares internacionales de filmación y se encuentra en el segundo a nivel mundial para atraer visitantes inspirados en la pantalla, por lo que es un ajuste natural para este tipo de turismo cultural.

“Estamos persiguiendo un doble impacto”, explica Juan Manuel Guimeráns, presidente de la Comisión de Cine de España. “Socialmente, queremos recuperar y preservar la herencia cinematográfica de España como una parte esencial de nuestra cultura.

“Económicamente, estamos buscando impulsar la creatividad, la innovación y el desarrollo sostenible en destinos que han organizado la filmación”.

