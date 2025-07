Brit golpeó con € 1.195 Bill para recargar un automóvil eléctrico en España, y Shell no responderá

Un turista británico se quedó furioso después de ser abofeteado con una asombrosa factura de € 1.195 para cargar su automóvil eléctrico en España, y Shell se ha negado a explicar por qué.

John Stephen, de Tunbridge Wells pero ahora vivía en Francia, estaba en una escapada festiva a Madrid cuando se detuvo en una estación de recarga de conchas para recargar su auto eléctrico MG4.

No pensó en el cargo de 71.77 € en la mañana de Navidad para un modesto 18.88kwh, empinado, pero bastante justo. Pero la verdadera resaca navideña se produjo dos semanas después, cuando aterrizó un segundo billete: € 1,124 por un cargo fantasma, dice que nunca sucedió.

LEER MÁS:

Para empeorar las cosas, Shell afirmó que estaba cobrando a las 12.34 p.m. el 25 de diciembre, mientras que él y su esposa estaban en un Uber en el camino al almuerzo de Navidad.

“Hay una ‘tarifa de conexión’ de € 925 en el segundo cargo”, dijo John La conexión. “No tiene sentido. Y nadie lo explicará”.

A pesar de múltiples correos electrónicos, una carta registrada a la sede europea de Shell y las llamadas desesperadas a su línea de ayuda de ‘emergencia’, John dice que se ha encontrado con silencio.

“Finalmente hablé con alguien en Irlanda que admitió que el proyecto de ley parecía dudoso, pero dijeron que no podían escalarlo y me dijeron que volviera a escribir. Lo hice. Todavía nada. Ni siquiera una disculpa”.

Frustrado, John ahora ha tomado medidas legales utilizando el Tribunal de Reclamaciones Pequeñas de Francia y está buscando ayuda del Centro Europeo de Consumidores.

“Estoy haciendo esto no solo para recuperar mi dinero, sino porque me preocupa que esto no sea único. Si esto puede sucederle a alguien con un rastro de papel y ayuda legal, ¿qué esperanza hay para el turista promedio de vacaciones en España?”

Shell le dijo a la conexión que los clientes deberían “comunicarse” si tienen un problema, pero John dice que lo ha hecho, una y otra vez, sin resultados.

Desde entonces canceló su cuenta de shell y prometió nunca volver a usar los cargadores de la compañía.

Shell Recarge cuenta con más de 850,000 puntos de carga pública en Europa y el Reino Unido, pero este episodio plantea serias preguntas sobre cómo se está monitoreando el sistema.

“La infraestructura de EV está creciendo rápidamente”, dijo John. “Pero si la responsabilidad no se mantiene al día, más personas serán picado”.

Añadió: “Estoy compartiendo mi historia porque dudo que sea el único. Si alguien más lee esto y se da cuenta de que también se les ha cobrado erróneamente, tal vez finalmente hablen”.

Haga clic aquí para leer más noticias del entorno de Olive Press.