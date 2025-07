Linea Mayor: Policía española que realiza cheques duales en el aeropuerto de Gibraltar una vez que se firme el tratado ‘no tiene sentido’

El alcalde de La Linea ha puesto en duda si la policía española realmente llevará a cabo cheques de pasaporte doble sobre los pasajeros que llegan al aeropuerto de Gibraltar después de firmar el tratado.

La noción de oficiales españoles que realizan cheques de Schengen sobre los británicos y los gibraltarios que vuelan a la roca se ha considerado como uno de los aspectos más objetables del tan esperado acuerdo negociado entre el Reino Unido y la UE debido a sus implicaciones de soberanía.

Pero durante una entrevista sobre su visión para el futuro, el alcalde de Linea, Juan Franco, le dijo a Olive Press que cree que “una vez que todo está firmado y la frontera se ha ido”, el concepto se agrupará en silencio ya que “no tiene sentido”.

El borde duro con España y Gibraltar se abrirá

“El control será conjunto, con un sistema informático integrado”, explicó, que, en su opinión, niega la necesidad de las verificaciones duales como “no tendría sentido”.

“Lo normal, creo, aunque no sé con certeza, es que el registro será realizado por la Policía Británica o Gibraltarian utilizando un sistema informático que supongo que estará conectado a la base de datos español.

“Por lo tanto, no habrá necesidad de más cheques, porque una vez que ingrese a través de Gibraltar, esencialmente ha ingresado al Schengen, por lo que ya se registrará en el sistema.

“¿Habrá cheques duales? No lo sé con certeza, pero no lo creo. Si me hubieras preguntado esto hace 30 años, habría dicho: Por supuesto que habrá.

“Pero cuando todo está firmado y el borde desaparece, sería normal que haya una sola verificación y que las bases de datos se conecten.

La gestión del aeropuerto ha sido intensa escrutinio

“Ya sea por un oficial español o uno de Gibraltar el día que no lo sabemos”.

Pero agregó: “No tengo la información, solo te estoy diciendo lo que haría”.

Explicó que “si hay o no una terminal española, el control será el mismo, tanto para los gibraltarios como para los españoles”.

“Imagínese; para un vuelo de Gibraltar -Madrid, uso mi identificación, y cuando el oficial me detiene, lo verifican como si estuviera volando de Málaga a Madrid”.

La cuestión de una pérdida de soberanía con la policía española que controla la entrada a Gibraltar ha molestado a muchos tanto en la roca como en el Reino Unido.

Pero Franco tiene una visión más optimista.

“Permítanme darle un hecho: según la ley española, cualquier persona que reside más de 183 días en España tiene que pagar el impuesto sobre la renta.

Alcalde de Linea Juan Franco

“Una vez que la frontera se abra por completo, no habrá forma de monitorear a los 34,000 gibraltarianos.

“Así que podría encontrarme en una situación en la que las personas viven en España, trabajando en Gibraltar, ganando dinero en Gibraltar, pero como no están registrados en España, no pagan impuestos aquí.

“Esa también es una especie de problema de soberanía. Creo que todos tienen que dar un pequeño terreno aquí”.

Y bromeó: “Porque yo seré el que pague por las carreteras que usan estas personas”.

El acuerdo en sí, el alcalde etiquetado como una ‘oportunidad histórica’.

“Permítanme explicar: si nos apegamos a las viejas formas de pensar: soberanía, banderas, aguas territoriales y todo eso, entonces no llegaremos a ningún lado.

“Pero si miramos el panorama general y recordamos que estamos en el siglo XXI, bueno, España renuncia a parte de su soberanía con la UE para vivir mejor.

“Por ejemplo, no controlamos nuestra política monetaria, y el dinero es una de las expresiones más fuertes de soberanía.

“¿Pero somos menos españoles para usar el euro en lugar de la peseta?

Así que creo que esto abre una gran oportunidad para todos.

“Sí, habrá un período de ajuste, y sí, habrá problemas.

“Pero lo que importa es que trabajemos juntos para superarlo, por el bien de la gente.

“Piense en el peor de los casos: controles fronterizos duros. Quince mil personas no podrán ponerse a trabajar.

“Los turistas no podrán ingresar a Gibraltar. Los gibraltarianos no podrán llegar a sus segundas casas, o ir de compras, o tomar una copa en La Línea.

“Así que centrémonos en coexistir. Y por cierto, ni España ni el Reino Unido están renunciando a la soberanía, solo mira las aguas alrededor de la roca.

“Algunos dicen que pertenecen a un lado, otros al otro. Ese problema no va a ninguna parte.

Sin embargo, España finalmente reconocerá que el aeropuerto se encuentra dentro del espacio único de Schengen, “y eso es muy importante”.

Va a ser bueno para el desarrollo de Gibraltar, y para nosotros también. Entonces, ¿cuál es mejor: seguir discutiendo sobre quién es el propietario de la tierra, o estar de acuerdo en que es un aeropuerto, incluirla en la zona de Schengen y seguir debatiendo la propiedad más adelante?

“Creo que el pragmatismo ha ganado. Entonces, si alguien piensa que esta es España ‘poner un pie en Gibraltar’, bueno, en el lado español, la gente dice que hemos ‘dejamos caer nuestros pantalones y dejamos que los británicos sigan colonizándonos.

“Estas son formas anticuadas de pensar que no resuelven el problema real. Creo que esto será positivo. Pero seamos cautelosos, todavía hay muchos problemas que tendremos que abordar de ahora en adelante”.

