Revisión: Michael Bublé Tribute Show en La Sala

Peet Rothwell, un expatriado del norte de Gales, ha estado realizando espectáculos de tributo de Michael Bublé durante 15 años. Zoe Dahse fue a su show en La Sala para verlo realizar los éxitos clásicos del artista canadiense de como Cry Me A River, aún no te conocí y en casa.

Corrí tarde en el paseo marítimo de Puerto Banus, sudando y directamente en el caos de la Ley de tributo de Michael Bublé de Peet Rothwell. Ya me he perdido Cry Me A River (mi favorito personal), pero luego lo canta nuevamente, según mi solicitud.

“Mi nombre es Peet y soy el presupuesto Boblé para la noche. No Jason” se presenta nuevamente a la habitación y atrae un puñado de risas.

Entonces, resulta que de repente me he encontrado en un acto de medio tributo, acto de media comedia, pero es una noche realmente agradable en cualquier medida.

Inicialmente, la sala parece algo que no está dispuesta a sucumbir a sus entusiastas intentos de poner a la multitud a sus pies y golpear grandes cantidades de alcohol para lidiar con eso. Por mi parte, me aflojé con un vino tinto, como es que quiere.

La longevidad de Rothwell como un acto de tributo de Bublé también se debe al hecho de que también realiza programas de Navidad populares, ¿quién podría olvidar el álbum navideño de Bublé 2009, después de todo?

Tanto es la notoriedad de Bublé para esto, que a lo largo del programa solicita que se filtren para canciones de Navidad: gritos de “¿Can You Do A Christmas One” (en julio!) A lo que Rothwell responde: “¡No te atrevas a amar!”

La voz de Bublé es difícil de imitar en cualquier caso, pero Rothwell hace un excelente estilo vocal de barítono de trabajo a lo largo del espectáculo, mientras que también canta portadas como el Twist and Shout de los Beatles.

Y el espectáculo de comedia continúa. Mientras ofrece la línea final de la canción clásica de Bublé, Home, bromea: “No pueden hacernos ir a casa … ¡bloquea las puertas!”

Peet Rothwell en La Sala.

Una mujer grita: “¡Quítatelo!” Mientras se quita el blazer, indicando su camisa. A lo que él responde: “No me pagan lo suficiente por eso”. A lo largo del espectáculo (y, aunque limitado), varios miembros de la audiencia se levantan para bailar con él, e incluso algunos miembros del personal se unen a la diversión.

“¡Por favor, no pongas eso en la revisión!” Él me dice después del intervalo, cuando (por una razón que no puede ser el resultado de su actuación, que hasta ahora he encontrado estimulante) la mitad de la habitación se ha ido.

En general, Rothwell ofreció una actuación fantástica: ciertamente sabe cómo entretener. ¡Una noche agradable por todos!

La Sala está celebrando más actos de tributo este verano: próximamente son espectáculos tributos para ABBA, Amy Winehouse, Oasis, Freddie Mercury, Take eso y Robbie Williams.

