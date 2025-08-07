Gran incendio forestal en Tarifa ahora estabilizado, confirman las autoridades

Las autoridades confirman que el incendio que ha devastado a Tarifa desde el martes por la tarde ahora se ha estabilizado.

En los últimos días, 1550 personas evacuaron el área afectada, junto con 5000 autos. Sin embargo, no se han reportado lesiones.

Las autoridades locales ahora han aprobado un regreso al área.

Durante las temporadas de verano, Tarifa es un destino turístico particularmente popular, especialmente entre los extranjeros. Según los informes, el incendio estalló cerca de un campamento en Torre de la Peña.

Antonio Sanz, el Ministro de la Junta de Andalucía del Interior, instó a las personas a limitar los viajes solo a viajes esenciales. Él dice que restaurar el acceso completo sigue siendo una prioridad, junto con el mantenimiento de la seguridad pública.

