RELOJ: El incendio forestal viene ‘a cuatro metros’ de quemar a través de la frontera del hotel Tarifa de lujo

Las imágenes notables filmadas por los jefes de un complejo de tarifas de lujo muestran en el momento en que un incendio forestal masivo llegó a metros de envolviendo el hotel.

Los empleados del Punta Sur Hotel en Andalucia han sido elogiados por su valiente acción de retaguardia para mantener a raya las llamas, ahorrando tanto la propiedad como a sus más de cientos de invitados.

En declaraciones a The Olive Press el miércoles, el gerente del hotel, Healje Custers, dijo: “Sin su trabajo muy duro, el Punta Sur no estaría en la misma condición”.

Más de una docena del personal trabajaba las 24 horas para alejar el incendio, regando los terrenos cercanos y evacuando a los invitados de sus habitaciones en el alojamiento de tres estrellas.

A través de Tarifa, el incendio forzó la evacuación de más de 1500 residentes, pero las autoridades ahora dicen que el infierno está bajo control.

Afortunadamente, no se han reportado heridos.

