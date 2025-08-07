Adolescentes irlandeses arrestados por asalto brutal contra el turista anciano y su nieto en Mallorca

Dos turistas irlandeses adolescentes fueron encarcelados y luego rescatados después de un brutal ataque contra un hombre de 71 años y su nieto, de 20 años, en Santa Ponsa, Mallorca.

Las víctimas, también irlandesas, fueron agredidas después de un incidente en un salón de tatuajes en la calle Ramón de Montcada en las primeras horas del jueves pasado.

El Diario de Mallorca El periódico informó que dos hombres de 18 años entraron en las instalaciones y comenzaron a amenazar a los clientes y al personal sin ninguna razón.

Entre los clientes estaban el anciano irlandés y su nieto a quienes desafiaron a una pelea pero ignoraron la provocación.

Los empleados lograron deshacerse de los adolescentes, pero se quedaron afuera durante unos 40 minutos esperándolos, junto con otros seis jóvenes que eran amigos.

Cuando el hombre irlandés y su nieto se fueron a casa a su apartamento de alquiler, el grupo los siguió.

Luego, el nieto les dijo que los dejaran solos, pero los dos adolescentes que habían estado en la tienda, luego entraron en un asalto frenético.

La víctima de 71 años necesitaba una cirugía de emergencia después de sufrir fracturas faciales graves, mientras que su nieto quedaba inconsciente durante varios minutos debido a la gravedad de los golpes que recibió.

El ataque ocurrió justo afuera de la entrada a un restaurante de comida rápida con muchos testigos, algunos de los cuales llamaron a la policía.

Una patrulla local de Calvia Policia pronto estuvo en la escena y encontró a las dos víctimas tiradas en el suelo.

Los oficiales radiogramaron descripciones de los atacantes que fueron ubicados solo minutos después y arrestados antes de ser transferidos a la custodia de Guardia Civil.

El abuelo y el nieto fueron llevados al hospital en Palma, con el hombre de 20 años dado de alta más tarde en el día.

Un tribunal de Palma encarceló a los dos adolescentes irlandeses durante seis horas hasta que recaudaron la fianza de € 2,000.

No se sabe si le quitaron sus pasaportes o si han salido de Mallorca más de una semana después del asalto.

