Guardia Civil rescata a 18 migrantes de la fábrica de tabaco ilegal

Dieciocho hombres del este de Europa y el sudeste asiático han sido rescatados de una fábrica ilegal de tabaco en Andalucia, donde se vieron obligados a rodar hasta ocho millones de cigarrillos falsificados al día en condiciones inhumanas.

El martes, la Guardia Civil anunció el rescate después de descubrir la operación mientras investigaba presunta contrabando de drogas en un almacén en Malaga.

En cambio, lo que encontraron fue un grupo de migrantes explotados que vivían y trabajaban en tres fábricas secretas en Málaga, Córdoba y Sevilla.

Todas las víctimas habían llegado por el aeropuerto de Málaga, atraídos por falsas promesas de trabajos de construcción bien remunerados.

En cambio, fueron llevados directamente a almacenes secretos donde se vieron obligados a trabajar turnos de 12 horas sin paga, supuestamente para pagar una “deuda” fabricada.

Una fábrica ilegal de tabaco en Andalucia (imagen: ABC)

Vivieron y trabajaron en el mismo lugar, abarrotados en espacios superpoblados sin acceso al saneamiento adecuado y sin luz solar.

Las condiciones fueron descritas por las autoridades como inhumanas.

Un total de 21 personas han sido arrestadas por la trata de personas, el fraude contra la agencia fiscal española, el contrabando del tabaco, las violaciones de la propiedad intelectual y la pertenencia a una organización criminal.

La operación, por un valor de más de 3 millones de euros, supuestamente defraudó la oficina fiscal de hasta € 2 millones por día. Todo el material de la fábrica fue incautado por las autoridades.

La red penal ha sido desmantelada, pero la Guardia Civil continúa investigando.

