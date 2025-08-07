Hospital Quirónsalud Marbella nombrado proveedor médico oficial de Marbella FC

El hospital Quirónsalud Marbella ha sido nombrado oficialmente como el nuevo proveedor de servicios médicos para Marbella Football Club luego de un acuerdo entre las dos organizaciones.

José Carlos Mellado, gerente del hospital, expresó su orgullo por la nueva asociación:

“Nos sentimos honrados de convertirnos en el proveedor de servicios médicos para Marbella FC, continuando nuestros esfuerzos para promover el deporte local y ofrecer nuestra experiencia en medicina deportiva al club. Deseamos a Marbella FC una temporada exitosa, llena de logros y, sobre todo, de salud”.

Bernardo Espinosa, directora general de Marbella FC, agregó:

“Los altos estándares del fútbol de la federación Primera nos requieren que tengamos un socio médico que pueda monitorear y mejorar el rendimiento físico y mental de nuestros jugadores. La comunicación continua entre nuestro proveedor médico y el equipo es crucial, y Hospital Quirónsalud Marbella Ahora será una parte clave de la rutina diaria del primer equipo “.

Este acuerdo destaca la continua dedicación del hospital a la promoción de la salud, la vida activa y el bienestar general en Costa del Sol. También subraya la importancia de la medicina deportiva como parte vital de la misión del hospital.

Compromiso con la salud deportiva

Quirónsalud se ha establecido como líder en el campo de la salud deportiva, apoyando numerosos eventos y disciplinas deportivas. La filosofía del hospital está profundamente alineada con los valores inherentes al deporte (disciplina, perseverancia y mejora continua, todo lo cual refleja el enfoque de la organización para la atención médica.

El hospital ya es un jugador destacado en el mundo del deporte, que se desempeña como proveedor médico oficial de MotoGP, la Royal Spanish Tennis Federation (RFET) y el socio médico oficial de la Liga de Baloncesto Español (ACB). También es el proveedor de servicios médicos de la Academia Rafa Nadal de Movistar, así como un servicio de prevención médica para la Royal Spanish Sailing Federation (RFEV) a través de su programa Quirónprevenciación.

En los últimos años, Quirónsalud también ha apoyado los principales eventos deportivos internacionales, incluidas las últimas cuatro ediciones de la Copa Davis en España, la Copa Billie Jean King, el Mutua Madrid Open y el Trofeo Conde de Godó.

Otros eventos clave incluyen la Copa Hexagon, los principales torneos Padel, la carrera oceánica, la carrera de San Silviors Vallecana, la Race Behobia-San Sebastián y el Campeonato Femenino Eurobasket 2021 en España.

Para más información, visite www.quironsalud.com/marbella o llamar

+34 952 774 200

