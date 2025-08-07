Este plato de pasta se está volviendo viral en línea, y no por la razón por la que esperarías

PUERTO BANUS, MARBELLA – Este deslumbrante paseo marítimo es conocido por sus yates de lujo, boutiques de diseñadores y vida nocturna. Pero recientemente, es un plato de pasta humilde que está robando el centro de atención.
En el restaurante italiano La Pappardella, un plato llamado ‘Pasta sexy’ ha estado explotando en las redes sociales, con miles de videos hablando al respecto. No porque sea particularmente sexy, sino porque llega envuelto, espera, en Tinfoil.
Sí, 30 € para un plato de pasta servido en papel de aluminio. Naturalmente, tuve que probarlo.
La Pappardella tiene un ambiente relajado y al aire libre, perfecto para absorber la brisa mediterránea. El personal era amable y, cuando mencioné que estaba allí para la infame pasta sexy, sonrieron a sabiendas. Definitivamente han notado la atención de las redes sociales.
El plato es una pasta cremosa a base de mozzarella, y puedes agregar extras como pollo o albóndigas por otros 6 €. Decidí agregar algunas gambas, ya que estoy en Costa del Sol, sin embargo, mi billetera realmente no se sentía muy sexy después de gastar 36 € en pasta envuelta como un sándwich de picnic.
Cuando llegó, no pude evitar reír. Ahí estaba: una bolsa de aluminio brillante real, ligeramente hinchada con vapor como una papa horneada. El camarero lo abrió en la mesa con un poco de estilo, revelando un plato de pasta pegajoso y cursi que olía genuinamente delicioso.
Entonces … ¿valió la pena?
¿Honestamente? Era decente. Rico, cremoso, bien cocido. Nada alucinante, pero sabroso. Definitivamente he tenido una mejor pasta, por menos de la mitad del precio, pero hay algo innegablemente divertido (y ridículo) en comer de alojamiento en un restaurante sentado.
Mis únicos problemas reales con el plato eran que solo tenía alrededor de cuatro o cinco langostinos, lo que se sintió un poco decepcionante, y no pude evitar pensar en la cantidad de aluminio que se desperdicia en esto. ¿Quizás el planeta merece un mejor enchapado?
Dicho esto, entiendo completamente por qué este plato tiene gente hablando sobre Tiktok. Es performativo, un poco tonto y totalmente viral cebo. Y lo entiendo. Ahora tengo el honor distintivo de decir que una vez comí pasta de lujo de un paquete de aluminio, ¿cuál es …
¿Voy a ir de nuevo? Probablemente no. ¿Es una “imprescindible” en Puerto Banus, como afirman algunos influyentes? Personalmente, diría que no. Pero si estás buscando un poco de novedad y no te importa pagar por el momento de las redes sociales, te reirás y una comida decente.
