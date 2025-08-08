El zar de la inundación del ex gobierno de Valencia, que renunció a las falsas acusaciones de CV se hospitaliza después del intento de suicidio

El ex comisionado especial del gobierno español designado para supervisar la reconstrucción después de las inundaciones de octubre pasado en Valencia está en el hospital después de tratar de quitarse la vida.

José Maria Angel, de 68 años, está siendo investigado por fiscales anticorrupción sobre si fingió un título de Universidad de Valencia a principios de los años ochenta para ayudarlo a conseguir un trabajo de funcionario para el Consejo Provincial de Valencia.

Renunció a su papel la semana pasada.

LEER MÁS:

El comisionado renunció la semana pasada

Un miembro de la familia lo encontró inconsciente en su casa en L’Eliana (provincia de Valencia) temprano el viernes por la mañana según el Levante periódico.

Mientras tanto, Las Provincias informó que un vecino que caminaba en el área dio la alarma.

Un equipo de ambulancia estabilizó la condición de Maria Angel y fue llevado al Hospital Lliria, donde la familia y los amigos están con él.

Se dice que el ex alcalde socialista de L’Eliana durante más de 20 años es “estable”.

La agencia antifraude de Valenciana instigó una investigación sobre Maria Angel después de recibir una queja anónima en abril y ha pasado un archivo a la oficina del fiscal.

Consistentemente ha negado las acusaciones de condimentar su CV con un título que nunca recibió.

Haga clic aquí para leer más noticias de Valencia de Olive Press.