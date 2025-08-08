Los devotos de uno de los íconos religiosos más venerados de España, el Virgen de la Esperanza Macarena, han votado abrumadoramente a la luz verde una restauración en toda regla, después de que un ajuste cosmético ‘fallido’ dejó a algunos adoradores.

En una dramática reunión nocturna que se extendía desde el anochecer hasta casi las 4 a.m., más de 1.800 miembros de la Hermandad de la Macarena, la poderosa hermandad religiosa detrás de la estatua, resultó en masa por una votación sobre el futuro de su amada Virgen.

La participación fue eléctrica, con largas colas que se formaron fuera de la Basílica de la Macarena mucho antes de que comience a las 9 p.m. Al final de la sesión del maratón, 998 miembros respaldaron la propuesta de que el experto Pedro Manzano se hiciera cargo de las tareas de restauración, después de un intento previo de los controvertidos hermanos Arquillo dejó la estatua con “alteraciones estéticas no deseadas” a la cara. Aparentemente la hicieron “parecer un influenciador de las redes sociales modernas”.

Otros 458 votaron en contra, con 13 abstenciones. La decisión se produjo después de la presentación de un informe de diagnóstico condenatorio del Instituto Andaluciano de Patrimonio Histórico (IAPH), confirmando preocupaciones sobre el estado de la imagen sagrada.

‘Lo sentimos, te fallamos’

Antes de la votación, el presidente de la Hermandad, José Antonio Fernández Cabras, ofreció una disculpa emocional a los miembros, admitiendo que el “daño espiritual y devocional” causado por la intervención anterior.

Su cronograma detallado de los eventos dio al descubierto cómo el trabajo de conservación original, tenía la intención de ser mantenimiento de rutina, se convirtió en un escándalo en toda regla, lo que eventualmente llevó a la junta a llamar a expertos forenses y entregar la misión de rescate a Manzano.

Se espera que la nueva restauración tome tres meses, aunque Manzano advirtió que la línea de tiempo podría extenderse si se descubra más daños durante el delicado proceso.

Protestas callejeras y exige renuncia

El alboroto se remonta al 23 de junio, cuando cientos de devotos indignados se reunieron fuera de la basílica en protesta. Muchos exigieron que las cabezas rodaron en la junta directiva de la Hermandad, una demanda parcialmente conocida cuando el hermano adjunto Dávila Miura renunció días después.

La reacción había estallado después de que la Virgen fue devuelta brevemente a la veneración pública el 21 de junio, solo para que los adoradores conmocionados notaran que algo estaba muy mal. Según la Hermandad, la apariencia alterada de la estatua se debió a ‘pestañas reemplazadas’ que causan un “efecto no deseado” en su expresión.

Cue caos.

Las medidas de emergencia se implementaron rápidamente. La Virgen, ampliamente considerada una de las figuras religiosas más queridas de España, fue puesta en exhibición pública extraordinaria entre el 22 y el 24 de junio, lo que permite a los fieles ver los resultados del trabajo correctivo apresurado.

Pero el daño se había hecho. Fotos de la estatua alterada en las redes sociales como incendios forestales, provocando indignación e incredulidad. Lo que estaba destinado a ser sutil mantenimiento se convirtió en uno de los desastres devocionales más grandes en la memoria reciente.

Ahora, con la restauración aprobada y las manos expertas al timón, miles están rezando que la Macarena pueda ser devuelta a su antigua gloria, y esa fe en la Hermandad puede ser restaurada junto con ella.

Aunque para algunos de nosotros, ¡es difícil notar la diferencia!

