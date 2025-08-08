Scooter Electric Scooter registró a toda velocidad a 135 km/h en la concurrida calle Costa Blanca City

Un jinete de scooter eléctrico fue registrado haciendo 135 km/h en una concurrida calle Torrevieja el martes.

El ucraniano, de 24 años, fue detenido por la Policia Local en un área donde la velocidad máxima para un scooter es de solo 25 km/h.

También había estado publicando videos en plataformas de redes sociales de él realizando maniobras peligrosas en su scooter en la ciudad.

Poderoso vehículo de dos ruedas

Un portavoz local de Policia dijo: “Conducía a una velocidad extremadamente peligrosa para las carreteras públicas”.

El delincuente fue colocado en la Avenida de la Purismo de Torrevieja, una de las calles más concurridas de la ciudad, especialmente durante el verano.

Los problemas del piloto no terminaron allí cuando la policía descubrió que el scooter operaba con un motor de 8,000W, con el límite legal de 1000W.

Tampoco tenía la aprobación de ser utilizada en la Unión Europea debido a los estándares de seguridad por debajo del estándar con un marcado de ‘exportación de China’.

“Este tipo de vehículo debe cumplir con las regulaciones actuales, y su uso irresponsable puede tener graves consecuencias”, agregó el local Policia.

La policía ha llevado a cabo campañas regulares sobre las regulaciones de scooter eléctricos en la ciudad para garantizar leyes como el uso de cascos y restricciones de edad.

