Malaga Feria 2025 – Todo lo que necesita saber sobre la fiesta más grande de Costa del Sol

Málaga se está preparando para festejar como nunca antes, ya que la Feria de Agosto 2025 regresa del 16 al 23 de agosto, transformando la ciudad en una semana.

Pero antes de que el vino comience a fluir, todo comienza con una explosión de medianoche el 15 de agosto, ya que una exhibición masiva de fuegos artificiales piro musicales ilumina el cielo sobre la playa de La Malagueta, estableciendo el tono durante ocho días de diversión andalucia sin filtro.

Y el Pregon de este año, el discurso de la gran inauguración, será entregado por nada menos que el propio Javier Castillo de Málaga, un autor más vendido que sabe cómo hacer una entrada. Tomará el escenario en el Real de Cortijo de Fairground de Torres, seguido del icónico interruptor del brillante espectáculo de luces de la feria.

Durante el día, el centro de la ciudad explota con la vida durante la Feria de Dia, que se extiende alrededor de las 12.30 p.m. a las 6 p.m. Calle Larios, Plaza de La Constition y los cuadrados circundantes se llenan de juerguistas vestidos con vestidos de flamenco con volantes y sombreros de ala ancha, bebiendo vino dulce de cariceta, aplaudiendo a las bandas de Verdiales y girando al ritmo. El ambiente? Eléctrico.

A medida que el sol sale, la locura se mueve a la Feria de Noche en el recinto ferial, donde la fiesta entra profundamente en la noche, y a veces en el desayuno. Más de 200 casetas (tiendas emergentes) sirven comida, alcohol y una banda sonora que cambia entre flamenco clásico y club bangers.

Nuevo este año: por primera vez, los apostadores podrán entrar en la deslumbrante entrada de recinto ferial a iluminación LED, ahora equipadas con cortinas de alta tecnología ‘EcoGreenlux’ para reducir el uso de energía y la contaminación de la luz. Porque incluso cuando estás de fiesta, es bueno ser verde.

Se programan más de 200 conciertos, con una alineación que incluye Chambao, Camela, Merche, Mojinos Escozios, Toreros Con Chanclas y mucho más. Incluso hay una explanada juvenil para animales de fiesta más jóvenes, con DJs girando videos en vivo y la sesión urbana de Los 40 Málaga trayendo el calor en la noche de apertura.

¿Quieres saber cuándo comienza el próximo concierto? ¿Necesitas indicaciones para los Loos? Incluso hay un asistente de WhatsApp, Tuferia, que repara información en tiempo real sobre todo, desde transporte hasta contactos de emergencia y puntos de prueba de alcohol. Más de 500 limpiadores y 5,000 contenedores de reciclaje también evitarán que las cosas desciendan al caos.

¿Llegas allí? Fácil. La línea F de autobús Feria corre las 24 horas del día, los 7 días de la semana, entre el centro y el recinto ferial por solo € 2 por viaje, con metro y líneas de autobús adicionales a mano para mantenerlo en movimiento, o tropezar durante toda la semana.

Un poco de historia

No solo una fiesta, el Málaga Feria tiene raíces que se remontan a 1487, cuando los monarcas católicos Ferdinand e Isabella tomaron la ciudad del dominio árabe. La feria original fue una celebración religiosa, pero digamos que las cosas han evolucionado.

Hoy, es una celebración sin restricciones de identidad andaluciana, llena de desfiles de caballos, estilo flamenco y un ambiente de fiesta callejera que se trata más de diversión que la fe.

Malaga Feria 2025-itinerario de 8 días

¿Fantasía unirse? Aquí está la prensa de oliva Itinerario sugerido, pero no estamos muy seguros de si lo logrará durante los ocho días, es posible que sea prudente elegir …

Viernes 15 de agosto – Noche de apertura: fuegos artificiales y festividades

8.30 p.m. – Llegue temprano para tomar un lugar a lo largo de la playa de La Malagueta.

Medianoche: los fuegos artificiales pyro-musicales iluminan el cielo para abrir oficialmente la feria. Espere multitudes, vítores y música.

Después de la medianoche: dirígete al casco antiguo para tomar una copa y una primera muestra de las vibraciones de feria de diia.

Sábado 16 de agosto – Pregon Y encendido de luces

12.30 p.m. a 6pm – Golpea el centro de la ciudad: Calle Larios, Plaza de la Constitution y Plaza de la Merced para Feria de Dia. Use su mejor flamenco, beba cartojal y baile con los lugareños.

8.30pm: diríjase al recinto ferial de Cortijo de Torres.

10pm – Discurso de apertura (Pregon) por el autor local Javier Castillo.

10.30 p.m. – No se pierda la iluminación de la entrada del recinto ferial: 1.4 millones de LED en una pantalla deslumbrante.

Medianoche en adelante: fiesta en las Casetas hasta las primeras horas.

Domingo 17 de agosto – Día de la Familia y Vibes Flamenco

12pm: visite la Catedral de Málaga o disfrute de un comienzo más tranquilo en Parque de Malaga.

1pm a 6pm-espectáculos de flamenco familiares y bailes folclóricos en el centro de la ciudad.

7pm: exhibiciones de caballos y carruajes en el Real de Cortijo de Torres.

Las 9 p.m. – Casetas ofrecen cocina tradicional, flamenco en vivo y música pop, ideal para todas las edades.

Lunes 18 de agosto – Cultura y conciertos

11 a.m. – Visite el Museo Picasso o el Alcazaba antes de que comience la fiesta.

2pm a 6pm – Explore las actuaciones callejeras y los puestos de comida locales alrededor de Plaza del Obispo.

9pm-Concierto gratuito de renombre en el recinto ferial-Revise la alineación en Tuferia.

Medianoche – Baila a Flamenco Fusion and Pop en la explanada juvenil.

Martes 19 de agosto – Día de los locales

1pm – El mejor día para mezclarse con Malagueños. Vístete y sube al espíritu en la calle larios.

3pm – Prueba Berenjenas Con Miel, Paella y Tapas locales de puestos de comida.

9pm – Mira Chambao o Paco Candela en vivo en el escenario del recinto ferial.

Lata de la noche: descubra las casetas más pequeñas y temáticas con todo, desde Reggaeton hasta Sevillanas.

Miércoles 20 de agosto – locura entre semana

12.30 p.m. a 6pm – Feria de Dia en pleno apogeo – Meling perfecto para disfrutar de bandas tradicionales de Verdiales y probar vinos locales.

8pm: llegue temprano a la explanada juvenil para sets y imágenes de DJ.

10 p.m.-Enfríe en la nueva entrada LED Walk-in para una excelente fotografía.

Toda la noche: únete a la multitud más joven para una de las noches de fiesta más grandes de la semana.

Jueves 21 de agosto – Caballos y tradiciones

1pm – Dirígete a Paseo del Parque o Plaza de la Marina para exhibiciones tradicionales de caballos y carruajes.

4pm: disfruta de la sangría y la sombra en una de las casetas tranquilas con música de guitarra en vivo.

9pm – Atrapa otro gran acto como Camela o Joana Jiménez.

Tarde: termine la noche con churros y chocolate de uno de los vendedores de recinto ferial.

Viernes 22 de agosto – Bloqueo penúltimo

2pm: pasee por el centro histórico por última vez. Las fiestas callejeras estarán en sobremarcha.

6pm – Recarga con una cena temprana (pruebe Espeto de Sardinas cerca del puerto).

9pm – Enorme concierto y fiesta en el recinto ferial.

Medianoche: únase a multitudes en la explanada juvenil o se pierda en el laberinto Caseta por última vez.

Sábado 23 de agosto – Final de la noche final

12.30pm a 5pm: absorbe hasta el último minuto de Feria de Dia. Tome fotos, baile en la calle y levante un vaso hasta el final.

9pm en adelante: fiesta de cierre masiva en todas las casetas.

2am – fuegos artificiales de despedida (sujeto a confirmación) o espectáculos de luz para concluir el Feria con estilo.

