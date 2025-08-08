RELOJ: Crane levanta a Boulder a un hombre libre atrapado en rocas en el lugar de baño ocupado Costa Blanca

Se desplegó una grúa para rescatar a un hombre belga que cayó en rocas adyacentes al paseo principal de Torrevieja.

El incidente ocurrió alrededor de las 10 a.m. del viernes frente al Paseo de Juan Aparicio de la ciudad junto a Playa de Cura.

El hombre se dice que estaba en sus treinta y treinta, aparentemente cayó en las rocas en las piscinas naturales cuando intentaba recoger una botella.

Es una de las áreas de baño más concurridas de la ciudad y el accidente atrajo mucha atención.

El hombre terminó atrapado entre dos rocas y la operación de rescate tomó dos horas y media.

Un camión de auge de la compañía de recolección de residuos de la ciudad, Acciona, se vio luchado en la escena.

Se usó para levantar una de las rocas en lugar de eliminar gradualmente las rocas mediante maquinaria hidráulica que podría haber planteado peligros tanto para la víctima como para la tripulación de bomberos.

Operación de rescate

Una vez liberados, los médicos lo revisaron y le dieron algo de oxígeno.

Solo había sufrido algunos hematomas menores debido a la caída y no necesitaba ir al Hospital Torrevieja.

Haga clic aquí para leer más noticias de Costa Blanca de Olive Press.