El gobierno de Valenciano ha eliminado 11,952 alquileres de casas de vacaciones en los últimos 12 meses de su registro regional oficial, después de que los propietarios no siguieron las reglas de registro más estrictas.

La cifra anunciada el viernes llega exactamente un año después de que una nueva ley entrara en vigor para deshacerse de los turistas, lo que no presenta un número de referencia catastral o un número de identificación fiscal (NIF).

Se planifican más de 7,000 ‘mudanzas’ más antes de finales de 2025 para completar la limpieza total del Registro de alquiler de propiedades turísticas de Valencian.

Ministro de turismo, Marian Cano

Por otro lado, desde que el decreto entró en vigor el año pasado, 8,579 nuevas viviendas turísticas se han registrado, casi el doble del número del período anterior.

Solo entre enero y julio de 2025, se agregaron 4,688 casas con el auxilio de 3,391 en la provincia de Alicante con 1.506 en Valencia y 791 en Castellon.

La comunidad de Valencian actualmente tiene 94,259 propiedades de alquiler de turistas registradas oficialmente.

El ministro de Turismo Regional, Marian Cano, dijo que el primer año de la ley más dura ha resultado en una “transformación profunda en uno de los sectores de turismo más relevantes y dinámicos de nuestra economía”.

“Ahora ha sido posible mejorar la legalidad, el control y la sostenibilidad de las viviendas turísticas, combatir la intrusión y mejorar la coexistencia ciudadana”.

Cano agregó que esta era la purga más “ambiciosa” del registro de alquiler turístico.

Las inspecciones aumentaron en un 33% en el último año para garantizar que las declaraciones se hayan realizado con precisión y cumplan con los requisitos.

La nueva ley también ha hecho posible que los municipios individuales realicen inspecciones y bolsen las multas.

Incluyen las ciudades de Benidorm y Valencia, con el capital regional recolectando más de € 30,000 en sanciones durante los primeros tres meses de la medida.

