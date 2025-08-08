Los problemas del túnel como el tren de vía rápida Ave se retrasan después de una fuga de agua importante y colapsar entre Málaga y Madrid

Por Alfred Clarke

La reciente fractura de una serie de losas internas de un túnel de riel de vía rápida en España ha llevado a una pelea entre los políticos regionales y Madrid.

Llega más de una década desde que un equipo de túneles golpeó un acuífero importante mientras perfora el túnel de 7 km de largo bajo el Valle de Abdalajis entre Malaga y Antequera.

El lugar donde ocurrió la nueva fractura estaba en el túnel debajo del pueblo de 2500 personas.

El colapso se encuentra en el túnel principal para los trenes AVE de alta velocidad entre Málaga y Madrid.

El incidente ocurrió el 23 de julio durante el mantenimiento vital después de la lluvia masiva esta primavera.

Pero las cosas no fueron planeadas y durante las obras, el agua comenzó a estallar de grietas en las rocas y dañar el interior del túnel.

La fracturación del concreto del interior del túnel se debe a acuíferos suprayacentes que están incrustados en las rocas de piedra caliza porosa.

La grieta ha sido culpada de fuertes lluvias durante la primavera

Este problema se descubrió por primera vez durante la construcción de dos túneles paralelos a mediados de la década de 2000.

El problema fue en parte solucionado pero nunca completamente y un factor de riesgo siempre se avecinaba por encima, ahora que la idea de otra fractura se ha convertido en realidad.

El pueblo ya tiene el agua más cara de España.

Debido a una escasez en el suministro de agua debido al corte en el acuífero, el cuerpo ferroviario nacional ADIF ha tenido que pagar por la entrega de agua durante la última década.

Según las cifras oficiales, unos € 15.7 millones en los últimos cinco años tuvieron que gastar en traer petroleros de agua para la población local. La cifra está más del doble si tomamos los años anteriores.

Actualmente, el pueblo recibe 450,000 por día, que cuesta alrededor de € 9,000.

Pero el costo de golpe podría ser mucho más alto para las autoridades.

Los expertos dicen que uno de los dos túneles puede permanecer cerrado durante seis meses al menos, y posiblemente podría llevar más tiempo.

Esto deja solo un túnel abierto para que los trenes restantes pasen: docenas al día a Madrid y Barcelona, así como Córdoba y Sevilla, que ahora tendrán que ir en ambos sentidos a través de un solo túnel.

Los expertos temen que cualquier deterioro adicional pueda tener un impacto negativo en los puntos de acceso turístico, como Málaga. Crédito: Cordon Press

Actualmente, el retraso es de entre 10 y 20 minutos por tren, que a menudo está compuesto por el resto del viaje.

Sin embargo, existen serias preocupaciones de que si el otro túnel está dañado, se produciría un gran problema de infraestructura turística.

“Si la propagación de la fractura y la fuga entraran en el otro túnel, habría serias preocupaciones”, explicó el experto en expatriados Ray Ward.

“En última instancia, si esto sucediera, causaría un costo masivo en el sector turístico”, continuó.

“Hay alrededor de 22 trenes justo entre Madrid y Barcelona solo a diario, y traen alrededor de 10,000 pasajeros al día, una gran parte de los turistas.

“La rápida circulación de estos trenes permite que el sector turístico en Málaga y sus alrededores prosperen.

“Pero si la línea de tren estaba cerrada, conduciría a los puntos de acceso turísticos que conocemos hoy, como Málaga, a disminuir en popularidad, ya que no es una opción tan viable para los viajeros de tren.

“El efecto y el costo serían enormes”.

